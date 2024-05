Jeremy Renner partage la leçon en trois mots qu’il a apprise après un accident de chasse-neige presque mortel

La star de Marvel a été accidentellement écrasée par sa propre charrue le 1er janvier 2023, alors qu’il se déplaçait pour empêcher son neveu de se faire écraser. Il s’est cassé 38 os au cours du processus, mais a survécu pour raconter l’histoire mercredi dans « The Tonight Show » – où il a partagé ses bons côtés.

« Il y a de merveilleuses leçons là-dedans », Renner a dit à Jimmy Fallon . « Je peux continuer encore et encore sur ce qui s’est passé et sur les 45 minutes passées sur la glace, mais… il y a tellement de cadeaux formidables à être mis à l’épreuve jusqu’à ses limites. Vos limites physiques, vos limites spirituelles, n’est-ce pas ? Limites émotionnelles.

Renner utilisait une charrue pour dégager sa propriété de Lake Tahoe de 12 pieds de neige, a-t-il déclaré, lorsque la machine « est sortie de [his] mains » et a menacé d’« écraser » son neveu. Lorsqu’il a tenté de réquisitionner la charrue, Renner a été « pris dans les chenilles » et a été si gravement blessé, a-t-il dit, que son « globe oculaire était sorti ».