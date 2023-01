Jeremy Renner meurtri dans la première vidéo des soins intensifs après un appel d’horreur au 911 révèle qu’il a été «complètement écrasé» par une charrue de 6,5 tonnes

La star de MARVEL, Jeremy Renner, a été filmée meurtrie et malaxée dans son lit d’hôpital alors qu’il rompt son silence à la suite d’un horrible accident.

La star de Hawkeye, 51 ans, a été écrasée par un chasse-neige de 6,5 tonnes alors qu’il tentait de dégager des routes enneigées pour sa famille le jour du Nouvel An.

La star de Marvel, Jeremy Renner, a partagé une vidéo depuis son lit d’hôpital Crédit : Reuters

Il est vu aux côtés de sa sœur et de sa mère dans son lit de soins intensifs Crédit : Instagram

Renner a été blessé après avoir été écrasé par un chasse-neige de 6,5 tonnes Crédit : Instagram/Jeremy Renner

Dans la vidéo publiée depuis son lit de soins intensifs, Renner a été vu avec une grosse ecchymose sous l’œil et apparemment sous sédation.

Alors que sa sœur se massait le cuir chevelu et plaisantait : “Tu es tellement sexy”, l’acteur hollywoodien a brouillé ses mots et a répondu qu’il prenait sa première douche depuis l’accident.

Apparaissant comme hors de propos, il a déclaré: “C’est la première douche depuis une semaine”, ajoutant: “Tellement dégoûtant.”

La vidéo, publiée sur son histoire Instagram, était sous-titrée : “Moment de spa ICU pour me remonter le moral.

“Merci maman. Merci ma sœur. Merci à tous pour vous. Pour votre amour.”

Dans la vidéo, on le voit calé dans son lit portant un masque à oxygène, tandis que son frère se frotte la tête sur un bonnet de douche shampoing.

Partageant le même clip sur Twitter avec ses six millions d’abonnés, Renner a écrit: “A ‘pas non [sic] super ‘journée de soins intensifs s’est transformée en une journée de spa incroyable avec ma soeur et ma maman. Merci beaucoup.”

Plus tôt, son compte Instagram a partagé la première photo de Renner sur son lit d’hôpital avec ses 19 millions de followers.

À côté de la photo, il a écrit: “Merci à tous pour vos aimables paroles. Je suis trop foiré maintenant pour taper. Mais je vous envoie tous de l’amour.”

Renner a été renversé par un chasse-neige de sept tonnes le jour du Nouvel An alors qu’il se battait pour libérer un membre de la famille pris au piège des immenses congères de neige entourant sa maison à Lake Tahoe, en Californie.

Les autorités ont déclaré que Renner avait tenté d’utiliser le chasse-neige pour libérer un parent dont le véhicule était resté coincé dans la neige.

Après être sorti de la charrue pour parler, le shérif du comté de Washoe, Darin Balaam, a déclaré: “Il a été observé que le PistenBully [snow plough] commençait à rouler.”

Renner a essayé de remonter dans le véhicule, mais il l’a renversé devant des proches horrifiés.

Il a été transporté à l’hôpital par hélicoptère et transporté d’urgence aux soins intensifs dans un état critique.

Renner est resté dans l’unité de soins intensifs depuis.

L’acteur, qui a été laissé dans un état critique à la suite de l’accident, a eu besoin de deux interventions chirurgicales pour placer des épingles métalliques autour de sa jambe.

Il se serait réveillé mardi et aurait commencé à parler.

L’audio d’un appel paniqué au 911 révèle que l’acteur de Marvel saignait abondamment et avait du mal à respirer après avoir été renversé par le véhicule dans l’étrange accident.

Le journal des appels, obtenu par TMZ, indique que Renner pouvait être entendu gémir en arrière-plan de l’appel téléphonique et que du sang coulait de sa tête.

Parmi les blessures subies par l’acteur, le côté droit de sa poitrine se serait effondré, tandis que le haut de son torse aurait été complètement écrasé.

Renner a partagé plus tôt une première photo après l’accident 1 crédit

Renner est surtout connu pour son rôle de Hawkeye dans la franchise de films Marvel Crédit : Reuters

Il aurait aidé un parent pris au piège lorsque le chasse-neige a roulé sur lui

Les responsables ont déclaré qu’ils pensaient qu’il s’agissait d’un accident tragique Crédit : AP

Les responsables ont souligné qu’ils ne pensaient pas que le père d’un enfant avait les facultés affaiblies au moment de l’écrasement et ont déclaré qu’ils pensaient qu’il s’agissait d’un “accident tragique”.

Selon les responsables, Renner avait fait fonctionner l’équipement près de sa maison de la région du lac Tahoe afin de dégager un chemin pour la famille qui était en visite pour les vacances.

La région venait de faire face à une tempête de réveillon du Nouvel An déchirante où certaines parties ont reçu un énorme mètre de neige, selon les médias locaux.

Plusieurs voitures ont été abandonnées sur l’autoroute du mont Rose, qui a été fermée en raison de conditions dangereuses.

Le maire de Reno, Hillary Shieve, avait précédemment déclaré au Reno Gazette-Journal lundi soir: “Il aidait quelqu’un coincé dans la neige. Il aide toujours les autres.”

Un certain nombre de grands noms d’Hollywood ont adressé à l’acteur leurs meilleurs vœux.

Chris Hemsworth, qui a joué pour la première fois aux côtés de Renner dans le blockbuster “Thor” de 2011, a commenté sous son post Instagram : “Reprise rapide mon pote. Envoie de l’amour à ta façon !”

L’acteur de Captain America, Chris Evans, a également commenté le selfie du lit d’hôpital en écrivant: “Dur comme des ongles. Je t’aime mon pote.”

L’animateur américain de l’émission de chat Jimmy Fallon a écrit: “Beaucoup d’amour pour toi, mon pote.”

Alors que l’acteur britannique Paul Bettany, qui interprète JARVIS dans les films Iron Man et Avengers, a commenté: “Je t’aime mon pote. Je t’envoie de l’amour et de la guérison.”