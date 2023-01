Jeremy Renner manque son «endroit heureux» à la suite de graves blessures causées par un accident de chasse-neige

Jeremy Renner a montré la vue enneigée qui lui “manque” alors qu’il se remet de blessures graves qu’il a subies dans un accident de chasse-neige.

L’acteur du “maire de Kingstown” est hospitalisé depuis plus de deux semaines.

“Mon endroit heureux me manque”, a déclaré Renner sous-titré une photo partagée sur son histoire Instagram lundi.

Renner a tenu les fans informés de son parcours de récupération sur les réseaux sociaux. Récemment, la star des “Avengers” a montré un “moment de spa ICU” qu’il a eu avec sa famille.

“Moment ICU Spa pour me remonter le moral. Merci maman, merci ma soeur, merci à tous pour vous, pour votre amour.”

Renner, 52 ans, a été renversé par un snowcat le 1er janvier alors qu’il tentait de remorquer un véhicule coincé dans la neige.

Renner a été transporté par avion dans un hôpital local et a subi une intervention chirurgicale après avoir subi un traumatisme thoracique contondant et des blessures orthopédiques. Il aurait été la “seule partie impliquée dans l’incident”.

“Jeremy fait des progrès positifs et est éveillé, parle et est de bonne humeur”, a déclaré mardi le représentant de Renner à Fox News Digital. “Il reste aux soins intensifs dans un état critique mais stable. Il est submergé par la démonstration d’amour et de soutien. La famille vous demande de continuer à penser pendant qu’il guérit avec ses proches.”

Darin Balaam, shérif du comté de Washoe partagé lors d’une conférence de presse que les députés ont répondu à un appel au 911 à 8h55 le 1er janvier. Balaam a déclaré que la région du mont Rose avait reçu trois pieds de neige la nuit précédente et que “plusieurs voitures” avaient été abandonnées pendant la nuit.

“Bien qu’il ne neigeait pas au moment de l’accident, l’autoroute du mont Rose était fermée”, a-t-il déclaré. Vers 9 h 30, les premiers intervenants sont arrivés. À 9 h 56, “M. Renner a été transporté par vol de soins” vers un hôpital.

Balaam a également décrit comment l’accident impliquant l’acteur de “Mission : Impossible” s’est produit. Per Balaam, un véhicule personnel de Renner, qui était conduit par un membre de la famille, est resté bloqué. Renner a ensuite récupéré son PistenBully, un snowcat de 14 000 livres.

Après avoir réussi à remorquer son propre véhicule hors de son allée, Renner est sorti de la chenillette et l’énorme dameuse a commencé à rouler.

“Dans un effort pour arrêter le PistenBully qui roule, M. Renner a tenté de reprendre le siège du conducteur”, a déclaré Balaam. “Sur la base de notre enquête, c’est à ce stade que M. Renner est écrasé par le PistenBully.”

“Nous pensons que c’était un accident tragique”, a déclaré Balaam. “Cette enquête est en cours. Nous ne soupçonnons aucun acte criminel.

“Après que M. Renner ait été renversé par le PistenBully, les voisins se sont précipités pour aider M. Renner.”

En décembre, Renner a montré à ses cinq millions d’abonnés sur Twitter à quel point les conditions peuvent être graves en montagne.

“Les chutes de neige du lac Tahoe ne sont pas une blague #WinterWonderland”, a-t-il tweeté, incluant une photo d’un véhicule enneigé.

Renner est devenu deux fois nominé aux Oscars avec “The Hurt Locker” et “The Town”. Il a gagné le sien Série Disney+, “Hawkeye”, après plusieurs apparitions dans des films Marvel, dont la série “The Avengers”.

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport.