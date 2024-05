Jeremy Renner : la star de Marvel décroche son premier rôle au cinéma après un accident

Jeremy Renner rejoindra Daniel Craig et un line-up étoilé dans le prochain film Knives Out

La star de Marvel, Jeremy Renner, a endossé son premier rôle depuis son accident de chasse-neige en 2023, rejoignant le casting du troisième film Knives Out.

Renner rejoint un line-up étoilé pour la suite du meurtre et du mystère, intitulée Wake Up Dead Man, aux côtés de Glenn Close, Andrew Scott, Kerry Washington et Josh O’Connor, selon le Hollywood Reporter.