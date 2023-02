Jeremy Renner fait le point sur la série télévisée au milieu de la récupération d’un accident de chasse-neige: “J’espère que vous êtes prêt”

Jeremy Renner partage une mise à jour avec ses fans alors qu’il continue de se remettre de son accident de chasse-neige survenu le jour du Nouvel An.

Renner s’est rendu sur Instagram dimanche pour partager que sa prochaine série Disney +, “Rennervations”, sera toujours diffusée sur le service de streaming une fois qu’il aura récupéré.

“Nous sommes ravis de partager le spectacle #rennervations avec vous tous sur @disneyplus à venir très bientôt”, a écrit la star de Marvel. “Dès que je serai de nouveau sur pied, nous viendrons à VOUS, partout dans le monde… J’espère que vous êtes prêt !”

Avant son accident, Renner s’est rendu sur Instagram pour partager une bande-annonce de sa prochaine série axée sur la rénovation domiciliaire.

“Il n’y a pas de meilleure façon de démarrer la nouvelle année que de redonner à ceux qui en ont le plus besoin ! Ne manquez pas #Rennervations, bientôt disponible sur @disneyplus”, a-t-il légendé le message.

“Rennervations” est une série en quatre parties qui “embrasse la passion de Jeremy Renner de redonner aux communautés du monde entier en réimaginant des véhicules uniques spécialement conçus pour répondre aux besoins d’une communauté”, selon le communiqué de presse officiel de la série.

“Derrière le grand écran, Jeremy est un passionné de construction, et il est fortement investi dans la culture de fabrication hautement créative qui existe à travers le monde et espère changer des vies avec ces compétences et inspirer les autres à faire de même”, poursuit le communiqué.

Renner est toujours en voie de guérison depuis son effrayant accident de chasse-neige.

Dimanche, l’acteur a profité de son histoire Instagram pour partager des images d’équipements de physiothérapie avec la légende “Physical therapy Sunday”, avec un emoji mains en prière.

L’accident s’est produit le 1er janvier lorsque Renner tentait d’aider un membre de la famille après que le véhicule que son parent conduisait s’est retrouvé coincé dans la neige, selon les déclarations des autorités. Environ trois pieds de neige étaient tombés lors d’une tempête la nuit précédente à Reno, où Renner possède une maison près du lac Tahoe.

À l’aide de son PistenBully, un snowcat de 14 000 livres, Renner a réussi à extraire le véhicule de son allée. Par la suite, il est sorti du Pistenbully et parlait au membre de la famille lorsque le chasse-neige a commencé à rouler de façon inattendue.

Lorsque l’acteur de “Hurt Locker” a tenté de remonter dans le Pistenbully pour l’empêcher de bouger, il a été “écrasé” par l’énorme dameuse.

Depuis l’accident, Renner partage des mises à jour sur son processus de récupération sur Instagram avec ses fans.

Ashley Hume de Fox News a contribué à ce rapport.