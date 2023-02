Jeremy Renner fait le point sur la récupération, plaisante en disant qu’il est “dans la boutique maintenant, qu’il travaille sur moi”

Jeremy Renner continue d’informer ses fans de son rétablissement après avoir subi une blessure de chasse-neige le jour de l’An.

L’acteur “Hawkeye” à sa story Instagram le jour de la Saint-Valentin pour répandre un peu d’amour.

“L’amour guérit”, a-t-il écrit sur une photo de lui avec son chien blotti à ses côtés.

“Joyeuses Saint-Valentin”, a-t-il ajouté.

Mardi également, Renner a partagé une autre mise à jour avec ses fans sur son prochaines séries Disney+ “Rennervations.”

JEREMY RENNER DONNE UNE MISE À JOUR SUR LA SÉRIE TV AU MILIEU DE LA RÉCUPÉRATION D’UN ACCIDENT DE DÉNEIGEMENT : “J’ESPÈRE QUE VOUS ÊTES PRÊT”

L’acteur a partagé une photo des coulisses du tournage et avait un message spécial pour les fans. “Merci pour votre patience … pendant que je suis dans la boutique maintenant, en train de travailler sur moi”, a-t-il écrit.

“Rennervations” est une série en quatre parties qui “embrasse la passion de Jeremy Renner de redonner aux communautés du monde entier en réimaginant des véhicules uniques spécialement conçus pour répondre aux besoins d’une communauté”, selon le communiqué de presse officiel de la série.

“Derrière le grand écran, Jeremy est un passionné de construction, et il est fortement investi dans la culture de fabrication hautement créative qui existe à travers le monde et espère changer des vies avec ces compétences et inspirer les autres à faire de même”, poursuit le communiqué.

Renner est toujours en voie de guérison depuis son accident.

L’accident s’est produit le 1er janvier lorsque Renner tentait d’aider un membre de la famille après que le véhicule que son parent conduisait s’est retrouvé coincé dans la neige, selon les déclarations des autorités.

Environ trois pieds de neige étaient tombés lors d’une tempête la nuit précédente à Reno, où Renner possède une maison près du lac Tahoe.

À l’aide de son PistenBully, un snowcat de 14 000 livres, Renner a réussi à extraire le véhicule de son allée. Par la suite, il est sorti du PistenBully et parlait au membre de la famille lorsque le chasse-neige a commencé à rouler de façon inattendue.

Lorsque l’acteur de “Hurt Locker” a tenté de remonter dans le PistenBully pour l’empêcher de bouger, il a été “écrasé” par l’énorme dameuse.

Depuis l’accident, Renner partage des mises à jour sur son processus de récupération sur Instagram avec ses fans.