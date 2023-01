Jeremy Renner et Chris Evans plaisantent sur un accident de chasse-neige qui a laissé la star des “Avengers” avec “30 os cassés”

Les Avengers se sont réunis en ligne pour un petit soulagement comique après que Jeremy Renner a admis qu’il souffrait de plus de 30 fractures à la suite d’un accident de chasse-neige traumatique le jour de l’An.

Renner a partagé une mise à jour samedi avec ses abonnés sur les réseaux sociaux après avoir été libéré de l’hôpital quelques jours auparavant.

Le premier jour de l’année, la star de “Hurt Locker” a été écrasée par son snowcat de 14 000 livres alors qu’il tentait de remorquer un véhicule hors de son allée à la suite d’une tempête de neige dans la région du lac Tahoe.

Il a dû être transporté par avion après avoir été écrasé par le PistenBully et a subi un traumatisme contondant à la poitrine et des blessures orthopédiques. Renner est depuis en convalescence.

JEREMY RENNER RÉVÈLE QUE L’ACCIDENT DE LA PELLE À NEIGE L’A LAISSÉ AVEC ’30 PLUS BROKEN BONES’

Renner a reçu une thérapie physique sur une photo partagée en ligne.

JEREMY RENNER MANQUE SON “HAPPY PLACE” A LA SUITE DE GRAVES BLESSURES DUES À UN ACCIDENT DE PELLE À NEIGE

“Les séances d’entraînement du matin, les résolutions ont toutes changé cette nouvelle année particulière …. Issues d’une tragédie pour toute ma famille, et rapidement concentrées sur l’union d’un amour actionnable”, a-t-il écrit.

“Je tiens à remercier TOUT LE MONDE pour leurs messages et leur attention envers ma famille et moi… Beaucoup d’amour et d’appréciation à vous tous.”

Renner a ajouté : “Ces plus de 30 os brisés vont se réparer, se renforcer, tout comme l’amour et le lien avec la famille et les amis s’approfondissent. Amour et bénédictions à vous tous.”

Chris Evans voulait s’assurer que tout avait été comptabilisé depuis l’accident.

“C’est un dur à cuire. Quelqu’un a-t-il même vérifié le snowcat ??? J’envoie tellement d’amour”, a écrit Evans.

“Je t’aime mon frère…. J’ai vérifié le chat des neiges, elle a besoin de carburant”, a répondu Renner.

Renner a été “complètement écrasé” et avait du mal à “respirer” après l’accident du 1er janvier, selon les journaux d’appels du 911 obtenus par Fox News Digital.

De plus, il “saignait abondamment de la tête et d’autres blessures inconnues” et l’appelant pensait que “le côté droit de la poitrine de Renner était effondré” et que “le haut du torse était écrasé”.

Il a dû subir une intervention chirurgicale et on ne sait pas quand Renner est sorti de l’hôpital. La deuxième saison de “Mayor of Kingstown” a été créée le 15 janvier, où Renner joue le rôle de Mike McLusky.

Renner est devenu deux fois nominé aux Oscars avec “The Hurt Locker” et “The Town”. Il a gagné le sien Série Disney+, “Hawkeye”, après plusieurs apparitions dans des films MCU, dont la série “The Avengers”.