Jeremy Renner est sorti de l’hôpital après un accident de chasse-neige

L’acteur Jeremy Renner est rentré de l’hôpital, alors qu’il se remet d’un accident impliquant un chasse-neige qui l’a gravement blessé.

Renner, 52 ans, a mis à jour les fans en commentant un tweet publié par le compte de son émission télévisée Paramount +, le maire de Kingstown. Il a écrit: “En dehors de mon brouillard cérébral en convalescence, j’étais très excité de regarder l’épisode 2.01 avec ma famille à la maison.”

Renner a été hospitalisé le jour du Nouvel An après avoir été écrasé par un chasse-neige alors qu’il tentait de dégager une allée près de sa maison du Nevada. Il a subi un traumatisme thoracique contondant et a dû subir deux interventions chirurgicales, selon un déclaration par son publiciste.

Le communiqué disait: «La famille de Jeremy tient à exprimer sa gratitude aux incroyables médecins et infirmières qui s’occupent de lui, aux pompiers et aux secours de Truckee Meadows, au shérif du comté de Washoe, au maire de Reno Hillary Schieve et aux familles Carano et Murdock. Ils sont également extrêmement submergés et apprécient l’effusion d’amour et de soutien de ses fans.

Le 3 janvier, Renner a publié une mise à jour sur les réseaux sociaux. La publication Instagram, par l’acteur le plus connu pour jouer un super-héros Marvel, Hawkeye, a déclaré qu’il était “trop ​​foiré maintenant pour taper”. Mais je vous envoie de l’amour à tous.

Le même jour, le shérif du comté de Washoe, Darin Balaam, a déclaré aux journalistes que ses agents avaient répondu à un appel au 911 concernant un homme écrasé sous son Sno-Cat, une machine de 14 000 livres conçue pour déplacer la neige.

Le Sno-Cat que Renner conduisait a commencé à rouler alors qu’il n’était pas dans le véhicule. Il a été blessé après avoir tenté de remonter dans le siège du conducteur.

Balaam a déclaré que les fermetures de routes liées aux conditions météorologiques ont retardé les temps de réponse. Renner a été transporté d’urgence dans un hôpital de Reno via une ambulance aérienne. Le Sno-Cat a été mis en fourrière.

D’autres acteurs des Avengers, dont Chris Hemsworth, Chris Pratt, Chris Evans et Mark Ruffalo, faisaient partie de ceux qui ont envoyé leurs meilleurs vœux à leur partenaire.