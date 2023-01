Jeremy Renner essayait de sauver son neveu quand il a failli être tué par un chasse-neige

Jeremy Renner tentait de protéger son neveu des blessures lorsqu’il a failli être tué par son chasse-neige défectueux.

L’acteur de Wind River, âgé de 52 ans – qui est récemment rentré de l’hôpital après avoir été écrasé le jour du Nouvel An à Lake Tahoe par son snowcat Pistenbully de 14 000 livres – utilisait le véhicule pour tirer le camion de son neveu adulte de la neige quand il a été tiré sous la machine, le laissant avec plus de 30 os brisés.

Icône de caméra La star de Marvel, Jeremy Renner, se remet de plus de 30 fractures. Crédit: Twitter / Twitter

Un rapport d’incident du bureau du shérif déposé vendredi, et révélé mardi après une demande d’information publique, a déclaré à propos de l’accident presque mortel: «La dameuse Pistenbully a commencé à glisser, obligeant Renner à sortir du véhicule sans serrer le frein d’urgence.

“Bien que le Pistenbully ait eu quelques problèmes mécaniques, on pense, sur la base de notre inspection mécanique, que le frein de stationnement empêcherait le Pistenbully d’avancer.

“Lorsque Renner a tenté d’arrêter ou de détourner le Pistenbully pour éviter de blesser (son neveu), il a été tiré sous le véhicule par la piste et écrasé.”

Le rapport expurgé du bureau du shérif du comté de Washoe, obtenu par CNN, a ajouté que le voyant de frein à l’intérieur de la cabine du snowcat ne fonctionnait pas et que “des problèmes mécaniques peuvent avoir été un facteur dans cet accident”.

Il a ajouté que le neveu de Renner avait pu aider l’acteur jusqu’à l’arrivée des secours.

Icône de caméra Jeremy Renner dans le chasse-neige. Crédit: Instagram / Instagram

La star de Marvel a été transportée par avion à l’hôpital où il a été soigné dans l’unité de soins intensifs pendant plus de deux semaines et a subi au moins deux interventions chirurgicales avant d’être autorisé à rentrer chez lui.

Renner a déclaré à la police qu’il avait sauté de son snowcat quand il a commencé à “dévaler la colline”, mais quand il a essayé de l’arrêter avant qu’il ne glisse sur son neveu.

Le rapport a ajouté: «Une fois qu’il a quitté le Pistenbully, il s’est rendu compte qu’il se dirigeait directement vers (son neveu).

“Il craignait que le Pistenbully ne frappe (son neveu), alors il a décidé d’essayer d’arrêter ou de détourner le Pistenbully.”

Icône de caméra Les enquêteurs disent que des problèmes mécaniques pourraient avoir été un facteur dans l’accident de Jeremy Renner. Crédit: Instagram / Instagram

Renner a grimpé sur la chenille mobile de la charrue et a été immédiatement tiré sous la chenille latérale gauche, le laissant complètement écrasé sous le véhicule.

Un appel au 911 a indiqué que le côté droit de la poitrine de l’acteur de Hawkeye était resté enfoncé et que le haut de son torse était “écrasé”.

Le document du shérif ajoutait: «Le Pistenbully l’a renversé et a continué sur la route.

“Il s’est allongé sur le sol et s’est concentré sur sa respiration pendant que (son neveu et d’autres) lui ont apporté de l’aide jusqu’à ce que le personnel médical arrive sur les lieux.”

Renner a informé les fans de son rétablissement la semaine dernière avec un message sur Instagram qui disait: « Les entraînements du matin, les résolutions ont tous changé cette nouvelle année particulière… . Né d’une tragédie pour toute ma famille, et s’est rapidement concentré sur l’union d’un amour actionnable.

«Je tiens à remercier TOUT LE MONDE pour leurs messages et leur attention pour ma famille et moi… . Beaucoup d’amour et d’appréciation à vous tous. Ces plus de 30 os brisés se répareront, se renforceront, tout comme l’amour et le lien avec la famille et les amis s’approfondissent. Amour et bénédictions à vous tous.