Jeremy Renner donne des détails sur les blessures de son accident de chasse-neige — RT Games & Culture

La star hollywoodienne Jeremy Renner a révélé samedi qu’il s’était cassé plus de 30 os lorsqu’il a été frappé par un chasse-neige plus tôt ce mois-ci.

L’acteur a partagé une photo sur Instagram de lui-même allongé sur un lit médicalisé alors qu’un médecin soignait sa jambe droite. “Les séances d’entraînement du matin, les résolutions ont toutes changé cette nouvelle [year’s day] … Né d’une tragédie pour toute ma famille, et s’est rapidement concentré sur l’union d’un amour actionnable », il a écrit.

“Beaucoup d’amour et d’appréciation à vous tous. Ces plus de 30 os brisés vont se réparer, se renforcer, tout comme l’amour et le lien avec la famille et les amis s’approfondissent.

Renner dépeint l’archer super-héros Hawkeye dans les films et émissions de télévision Marvel, ainsi que le rôle principal dans la série policière “Mayor of Kingston”.

La star a été hospitalisée dans un état critique le jour du Nouvel An après avoir été gravement blessée par un chasse-neige qu’il utilisait pour dégager une allée près de sa maison du Nevada. Le porte-parole de Renner a déclaré à l’époque que l’acteur avait souffert “Traumatisme thoracique contondant et blessures orthopédiques.” Il a depuis été libéré et se remet de son domicile.

CNN a cité une source proche de Renner disant que l’acteur avait subi deux interventions chirurgicales. Le 4 janvier, il a publié le premier message sur les réseaux sociaux depuis l’accident, remerciant “vous tous pour vos aimables paroles.”