Jeremy Renner dit qu’il “manque” à la maison dans un message après un accident – Hollywood Life

Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Jérémy Renner, 52 ans, est toujours en convalescence dans un hôpital après un tragique accident avec un équipement de déneigement et a disparu de chez lui. L’acteur, qui est dans l’établissement médical depuis le 1er janvier, a profité de son histoire Instagram pour partager une photo de ce qui semblait être la zone extérieure enneigée de sa maison de Reno, NV, et a ajouté une légende notable. “Mon endroit heureux me manque…”, disait-il.

Le message émouvant de Jeremy survient après qu’il a été transporté par avion à l’hôpital le jour du Nouvel An lorsqu’il a été grièvement blessé dans un accident de chasse-neige sur sa propriété. Il a été rapporté qu’il avait été écrasé par “un très gros équipement de déneigement” qui lui appartenait alors qu’il déneigeait son allée et aidait les voisins à enlever la neige laissée par une importante chute de neige dans la région. Il a été opéré lundi dernier et était dans un état critique mais stable dans l’unité de soins intensifs.

“M. Renner est allé chercher son PistenBully, ou snowcat – un très gros équipement de déneigement pesant au moins 14 330 livres – dans le but de faire avancer son véhicule. Après avoir réussi à remorquer son véhicule personnel de son emplacement bloqué, M. Renner est sorti de son PistenBully pour parler à un membre de sa famille », a déclaré le shérif du comté de Washoe. Darin Balaam a déclaré lors d’une conférence de presse peu après l’incident.

“A ce stade, on constate que le PistenBully a commencé à rouler”, a-t-il poursuivi. « Dans le but d’arrêter le PistenBully qui roule, M. Renner tente de reprendre le siège du conducteur du PistenBully. D’après notre enquête, c’est à ce moment-là que M. Renner est écrasé par le PistenBully.

Il y a à peine deux jours, Jeremy a interagi avec ses fans en ligne en donnant une mise à jour via une vidéo de lui-même à l’hôpital. Le clip le montrait transporté dans une pièce avec un appareil de tomodensitométrie Canon, utilisé pour la tomodensitométrie. “Je vous souhaite à tous une nuit très spéciale”, a-t-il légendé le message.

