Jeremy Renner de Marvel change ses « mauvaises habitudes » après un accident de chasse-neige presque mortel : « Abandonnez le passé »

Jeremy Renner montre à quel point il a parcouru du chemin depuis son accident presque mortel avec un chasse-neige plus tôt cette année.

Il a partagé une certaine positivité en montrant l’un de ses entraînements dans une vidéo récente publiée sur Instagram. « Changez vos mauvaises habitudes en bonnes », écrit-il.

Dans sa légende, il a déclaré qu’il s’assurait de faire bouger ses jambes tous les jours pour aider à « huiler » ses articulations afin de « repousser les tissus cicatriciels, renforcer les muscles, [and] les tendons ont plus de soutien articulaire.

JEREMY RENNER PARTAGE UN TRAITEMENT DE CHAMBRE HYPERBARE DE HAUTE TECHNOLOGIE APRÈS UN ACCIDENT DE CHASSE-NEIGE QUASI MORTEL

LES UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO INSTAGRAM

L’acteur a déclaré : « Des routines quotidiennes positives ont été une base solide dans mon rétablissement. Développez votre esprit, le corps suivra. »

Il a terminé son message par une note destinée à ceux qui pourraient avoir des difficultés pendant leur propre rétablissement. « Si vous éprouvez des difficultés, sachez simplement que votre attitude dictera chaque instant d’éveil », a écrit Renner.

« Lâchez prise sur le passé et avancez avec une intention positive et vous serez pourvu. Je le promets. »

JEREMY RENNER S’EXCUSE AUPRÈS DE SA MÈRE POUR PRESQUE MOURIR DANS UN ACCIDENT DE CHASSE-NEIGE

La star des « Avengers » a reçu beaucoup d’amour dans la section commentaires de la part de ses fans et de certains de ses amis célèbres.

« J’adore ça – et toi ! Continue comme ça, mon pote xx », a écrit Michelle Monaghan, qui a partagé la vedette avec Renner dans « North Country » en 2005.

Tandis que la star de « Tusla King », Garrett Hedlund, a commenté avec trois émojis de feu.

Le mois dernier, Renner a partagé un selfie sur son histoire Instagram le montrant assis sur une chaise avec des tubes près de son visage.

Au-dessus de l’image, il a écrit : « Chambre hyperbare, pression de 2 atmosphères, haute teneur en oxygène, 2 fois par jour. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Il a également partagé une vidéo sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, en plaisantant : « Matrix audition tape ?? Ou chambre hyperbare à 2 ata avec luminothérapie pendant une heure 2 fois par jour. Je vous tiendrai au courant de toute façon. »

Le site Web de la FDA indique que la thérapie fonctionne en respirant 100 % d’oxygène à l’intérieur d’une chambre hyperbare où « la pression de l’air à l’intérieur est augmentée à un niveau supérieur à la pression atmosphérique normale ».

« L’augmentation de la pression de l’air dans la chambre aide les poumons à collecter plus d’oxygène. Amener plus d’oxygène aux tissus qui en ont besoin peut aider le corps à guérir et à combattre certaines infections », explique le site Internet.

Les chambres d’oxygénothérapie hyperbare sont autorisées par la FDA pour une utilisation dans divers troubles, notamment blessures par écrasement dont Renner a souffert plus tôt cette année.

Le 1er janvier, Renner a été transporté par avion dans un hôpital local de Reno, dans le Nevada, après avoir été « complètement écrasé » par sa chenillette PistenBully de 14 000 livres. L’acteur a été opéré après avoir subi un traumatisme contondant à la poitrine et des blessures orthopédiques. Il tentait d’aider son neveu, Alex Fries, à déplacer un camion coincé dans la neige.

Renner a tenu ses fans informés de ses progrès et de sa récupération, partageant souvent des vidéos des exercices qu’il fait pour rééduquer son corps.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En mai, l’étoile « Hawkeye » a partagé l’une de ses séances d’entraînement sur X, écrivant qu’il est « ravi d’avoir de l’amour, de la joie et la capacité d’avancer dans la vie ».

Il a également partagé une vidéo de lui-même en train de faire du jogging avec un tapis roulant anti-gravité de haute technologie, ainsi qu’une vidéo d’exercices faisant des squats et d’autres mouvements, écrivant : « J’ai décidé de surmonter la douleur du progrès (ce foutu tibia brisé) et prenez les nouvelles pièces pour un petit essai routier.

LES UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO INSTAGRAM

Elizabeth Stanton de Fox News Digital a contribué à ce rapport.