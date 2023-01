Jeremy Renner dans un état critique après un accident de chasse-neige

Jeremy Renner est dans un état critique mais stable après un accident de chasse-neige qui aurait inclus un traumatisme thoracique contondant et des blessures à la jambe du serveur.

Jeremy Renner est connu dans le monde entier comme l’un des Avengers originaux à l’écran bien-aimés de Marvel, Hawkeye. Last Thanksgiving Renner a joué dans la première saison de Hawkeye sur Disney +. Le spectacle a marqué une nouvelle ère dans l’histoire de Hawkeye et a mis en place l’avenir de la franchise. Ce week-end, Jeremy Renner aurait été impliqué dans un accident de chasse-neige presque mortel qui pourrait le mettre à l’écart dans un avenir prévisible.

Jeremy Renner est dans un état critique après qu’un chasse-neige a roulé sur lui, le laissant avec de graves blessures

Jeremy Renner a été impliqué dans un incident de chasse-neige le soir du Nouvel An alors qu’il tentait de dégager un chemin pour que sa famille puisse s’échapper après une tempête de neige. Selon le Indépendant, bien que le chasse-neige ait de nombreuses fonctions de sécurité, la machine qu’un Snowcat a accidentellement écrasée sur ses jambes. En plus de ses jambes, il a subi d’autres blessures et a perdu une quantité importante de sang. Heureusement, son voisin était médecin et a pu appliquer un garrot jusqu’à ce que les ambulanciers paramédicaux puissent le transporter par avion à l’hôpital.

“Nous pouvons confirmer que Jeremy a subi un traumatisme contondant à la poitrine et des blessures orthopédiques et qu’il a subi une intervention chirurgicale aujourd’hui (2 janvier)”, a déclaré la famille de Renner dans un communiqué. “Il est revenu de la chirurgie et reste dans l’unité de soins intensifs dans un état critique mais stable.”

Jeremy serait éveillé et réactif, mais il a encore un long chemin à parcourir pour se rétablir. Nous lui souhaitons bonne chance dans ce voyage.