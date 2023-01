Jeremy Renner «complètement écrasé» sous un chasse-neige et «saigne abondamment de la tête»: le journal des appels du 911 révèle

Jeremy Renner a été “complètement écrasé” sous un snowcat et a eu du mal à “respirer” après avoir été impliqué dans un accident de chasse-neige le jour du Nouvel An, selon un journal des appels au 911 obtenu par Fox News Digital.

Renner a été transporté par avion dans un hôpital local et a subi une intervention chirurgicale après avoir subi un traumatisme thoracique contondant et des blessures orthopédiques. Il aurait été la “seule partie impliquée dans l’incident” près de son domicile à Lake Tahoe.

Dispatch a signalé qu’un sujet “gémissait bruyamment en arrière-plan” d’un appel à 8h58 où “un saignement grave” avait été enregistré. Quelques secondes plus tard, la dépêche a écrit : “le sujet saigne abondamment de la tête et d’autres blessures inconnues”.

Il a également été noté que l’appelant n’était pas sûr “d’où vient tout le sang”. De plus, le journal indique qu’on pense que “le côté droit de la poitrine de Renner est effondré” et que “le haut du torse est écrasé”.

Les députés ont répondu aux informations faisant état d’une blessure traumatique près de Autoroute du Mont Rose situé près de la frontière entre la Californie et le Nevada le dimanche 1er janvier.

JEREMY RENNER PARTAGE LE MOMENT DU SPA ICU APRÈS UN ACCIDENT DE DÉNEIGEMENT : “MERCI MAMA”

Darin Balaam, shérif du comté de Washoe partagé lors d’une conférence de presse mardi que les députés ont répondu à un appel au 911 à 8h55 dimanche.

“Jeremy fait des progrès positifs et est éveillé, parle et est de bonne humeur”, a déclaré mardi le représentant de Renner à Fox News Digital. “Il reste aux soins intensifs dans un état critique mais stable. Il est submergé par la démonstration d’amour et de soutien. La famille vous demande de continuer à penser pendant qu’il guérit avec ses proches.”

JEREMY RENNER PARTAGE UNE PHOTO D’UN LIT D’HÔPITAL APRÈS UN ACCIDENT DE DÉNEIGEMENT : “MERCI POUR TOUS VOS MOTS GENTILS”

La star d’Avenger a partagé un selfie sur Instagram à la suite d’une blessure traumatique après un accident le jour du Nouvel An.

“Merci à tous pour vos aimables paroles”, a-t-il écrit. “Je suis trop foiré maintenant pour taper. Mais je vous envoie tous de l’amour.”