Jeremy Renner aux soins intensifs après une intervention chirurgicale pour un «traumatisme thoracique contondant», blessures orthopédiques – National

Vengeurs La star Jeremy Renner a subi avec succès une intervention chirurgicale lundi à la suite d’un accident de chasse-neige qui l’a laissé avec “un traumatisme contondant à la poitrine et des blessures orthopédiques”.

L’attachée de presse de Renner, Samantha Mast, a confirmé que l’état de santé de l’acteur est stable mais critique. Le communiqué indique que Renner, 51 ans, est toujours dans l’unité de soins intensifs.

L’acteur a été blessé à son domicile de Reno, dans le Nevada, après qu’un accident “lié aux conditions météorologiques” s’est produit alors qu’il conduisait un chasse-neige dimanche, a déclaré Mast après l’incident.

Il a été héliporté à l’hôpital. Renner, qui est surtout connu pour son interprétation du super-héros Hawkeye de Marvel, a été la seule personne blessée dans l’accident. Les autorités locales ont déclaré qu’elles enquêtaient toujours sur l’incident.

TMZ a rapporté que les voisins de Renner ont déclaré que son chasse-neige avait accidentellement écrasé l’une des jambes de l’acteur. Le voisin a déclaré que Renner avait perdu beaucoup de sang à la suite de la blessure, et le point de vente a déclaré qu’un autre voisin avait mis un garrot autour de la jambe de Renner jusqu’à ce que les ambulanciers puissent atteindre les lieux.

Ce récit des événements n’explique pas comment l’acteur a subi des blessures à la poitrine.

Le chasse-neige a été remorqué dimanche soir, plusieurs heures après l’accident.

“La famille de Jeremy tient à exprimer sa gratitude aux incroyables médecins et infirmières qui s’occupent de lui, Truckee Meadows Fire and Rescue, le shérif du comté de Washoe, la mairesse de Reno Hillary Schieve et les familles Carano et Murdock”, a déclaré Mast. “Ils sont également extrêmement submergés et apprécient l’effusion d’amour et de soutien de ses fans.”

Pendant le week-end de vacances, la zone autour de la propriété de Renner dans le nord du Nevada a été frappée par une tempête qui a laissé des milliers de foyers sans électricité.

Au moins 60 personnes dans huit États américains sont mortes à la suite de la tempête.

Il y a quelques semaines, Renner a partagé une photo sur ses réseaux sociaux du type de chutes de neige observées chez lui à Reno cet hiver. Il a écrit que les chutes de neige n’étaient “pas une blague”.

Les chutes de neige du lac Tahoe ne sont pas une blague #Des merveilles d’hiver pic.twitter.com/6LBG9DsLAU — Jérémy Renner (@JeremyRenner) 12 décembre 2022

Dans une publication sur son compte Instagram lundi, la star de Marvel, Mark Ruffalo, a demandé aux fans de prier pour Renner.

“S’il vous plaît, envoyez-lui la bonté de guérison”, a écrit Ruffalo.

Renner est deux fois nominé aux Oscars, marquant des hochements de tête consécutifs pour The Hurt Locker et La ville. Portrait de Renner d’un spécialiste de l’élimination des bombes en Irak en 2009 The Hurt Locker a contribué à faire de lui un nom familier.

Les Vengeurs en 2012 l’a cimenté dans le cadre des grandes ambitions de narration de Marvel, avec son personnage apparaissant dans plusieurs suites et obtenant sa propre série Disney +, Oeil de faucon.

— Avec des fichiers de l’Associated Press