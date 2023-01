Jeremy Renner a subi plus de 30 fractures dans un accident de chasse-neige

Jeremy Renner aidait à libérer le véhicule d’un membre de la famille bloqué par de fortes chutes de neige lorsqu’il a été renversé par une machine PistenBully.

Le PistenBully est un grand véhicule spécialisé avec des chenilles géantes surélevées de chaque côté d’une cabine fermée.

L’acteur dit qu’il s’est cassé plus de 30 os dans son corps lors de l’accident, ajoutant dans un nouveau post sur Instagram : “Issu d’une tragédie pour toute ma famille, et s’est rapidement concentré sur l’union d’un amour actionnable.”

L’acteur Jeremy Renner – peut-être mieux connu sous le nom de Hawkeye dans les films de l’univers Marvel – a déclaré samedi qu’il s’était cassé plus de 30 os lorsqu’il était écraser par son propre chasse-neige dans sa maison du Nevada le jour de l’An.

Les Vengeurs La star a passé plus de deux semaines à l’hôpital après que le véhicule géant a roulé sur lui alors qu’il dégageait une allée.

“Ces plus de 30 os brisés vont se réparer, se renforcer, tout comme l’amour et le lien avec la famille et les amis s’approfondissent”, a écrit le double nominé aux Oscars, âgé de 52 ans, sur Instagram, remerciant les fans pour leurs messages de soutien.

Il a posté une photo de lui allongé sur un lit médicalisé, les mains serrées sur la poitrine, tandis qu’un homme tient sa jambe, pliée au niveau du genou.

“Les séances d’entraînement du matin, les résolutions ont toutes changé cette nouvelle année particulière”, a écrit Renner. “Issu d’une tragédie pour toute ma famille, et s’est rapidement concentré sur l’union d’un amour actionnable.”

Renner a subi les blessures alors qu’il tentait de grimper dans le chasse-neige pour l’arrêter. Il a été évacué par hélicoptère et a ensuite posté un selfie depuis son lit d’hôpital, montrant de lourdes ecchymoses sur son visage.

Les responsables ont déclaré peu de temps après l’accident qu’il n’y avait aucune indication que de l’alcool ou de la drogue étaient impliqués.

Le PistenBully, ou snowcat, exploité par Renner est un gros véhicule spécialisé avec des chenilles géantes surélevées de chaque côté d’une cabine fermée.

Renner a été nominé pour deux Oscars pour ses rôles dans The Hurt Locker et La ville. Il joue également dans la série Paramount + Maire de Kingstown.