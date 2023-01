Jeremy Renner à l’hôpital pour des blessures graves à la suite d’un accident de chasse-neige

Jeremy Renner a été transporté par avion à l’hôpital à la suite d’un accident qui l’a gravement blessé, selon un Presse associée rapport lundi. L’acteur d’Avengers est considéré comme étant dans un état critique mais stable.

Renner a été blessé alors qu’il déneigeait près de Reno, Nevada. L’acteur a une maison dans l’état, et Bureau du shérif du comté de Washoe a déclaré dimanche dans un communiqué qu’il était la seule personne impliquée dans l’accident.

Peu de détails sur l’accident ont été rendus disponibles. Le bureau du shérif a déclaré qu’il examinait les circonstances de l’événement.

Renner, mieux connu pour jouer Oeil de faucon dans le Films Marvel et Disney+ série, avait fait la promotion sur son Compte Twitter ces dernières semaines la deuxième saison de son Paramount Plus show, Mayor of Kingstown, dont la première aura lieu le 15 janvier.