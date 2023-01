Jeremy Renner, 52 ans aujourd’hui, partage une photo de l’hôpital, remercie le personnel médical

Oeil de faucon L’acteur Jeremy Renner, qui s’est blessé en déneigeant à Reno dans le Nevada la semaine dernière, a partagé une photo de lui avec le personnel médical le jour de son anniversaire. Remerciant le personnel médical de l’unité de soins intensifs de l’hôpital où il est admis, l’acteur de 52 ans a écrit : “Merci à l’équipe médicale renommée des soins intensifs d’avoir commencé ce voyage.” L’acteur a activement partagé des mises à jour sur sa santé sur ses comptes de médias sociaux. Plus tôt cette semaine, il a posté une vidéo de ce qu’il a décrit comme “Une journée de soins intensifs” pas géniale “, transformée en une journée de spa incroyable.”

Voici ce que l’acteur a partagé le jour de son anniversaire :

Capture d’écran de l’histoire Instagram de Jeremy Renner.

Plus tôt cette semaine, l’acteur a partagé une photo de lui de l’hôpital et il a écrit dans sa légende : “Merci à tous pour vos gentils mots. Je suis trop foiré maintenant pour écrire. Mais je vous envoie tous de l’amour.”

Une journée de soins intensifs “pas géniale”, transformée en une journée de spa incroyable avec ma sœur et ma mère. Merci beaucoup”, a déclaré la star de Marvel en légende de cette vidéo qu’il a postée depuis l’hôpital.

Une journée de soins intensifs “pas géniale”, transformée en une journée de spa incroyable avec ma sœur et ma mère. Merci beaucoup pic.twitter.com/pvu1aWeEXY — Jérémy Renner (@JeremyRenner) 5 janvier 2023

Côté travail, Jeremy Renner, récemment joué dans la série Disney+ Oeil de faucon. Il est surtout connu pour jouer Hawkeye dans l’univers cinématographique Marvel, en commençant par Thor (2011) et Les Vengeurs (2012). Il a également joué dans des films comme The Hurt Locker (2008) et La ville (2010), pour n’en citer que quelques-uns.