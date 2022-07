Jeremy rajeuni veut l’or à sa plus grande compétition depuis les Jeux olympiques de la jeunesse

Le fait d’avoir raté les Jeux olympiques de Tokyo l’année dernière lui a fait réaliser que la transition du niveau junior au niveau senior n’est pas facile, déclare l’haltérophile champion olympique de la jeunesse Jeremy Lalrinnunga alors qu’il vise à décrocher l’or tant convoité aux prochains Jeux du Commonwealth.

Après une année torride qui l’a vu subir deux blessures et contracter le redoutable virus COVID-19, Jeremy est tout rajeuni et prêt à faire ce qu’il faut pour réussir au niveau senior, à commencer par l’événement multisports à Birmingham.

« C’est mon premier CWG et je me sens bien. Après les Jeux olympiques de la jeunesse, ce sera la plus grande compétition pour moi après quatre ans car j’avais raté les Jeux olympiques », a déclaré Jeremy, qui concourt dans la catégorie des 67 kg, à PTI.

Jeremy avait fait irruption sur la scène en 2018 lorsqu’il était devenu le premier Indien à remporter une médaille d’or aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires. L’haltérophile Mizoram a été présenté comme l’un pour l’avenir dans le sport, mais alors qu’il a réussi à briser les records du monde des jeunes, la performance de Jeremy au niveau senior a laissé beaucoup à désirer.

“J’ai compris que je devais travailler beaucoup plus dur parce que le total que je soulevais n’était pas assez bon. Cela m’a également fait réaliser à quel point les Jeux olympiques sont difficiles, du junior au senior », a-t-il déclaré.

La dernière année a été difficile pour le joueur de 19 ans. Aux Championnats d’Asie, il a terminé un huit décevant. Il a été révélé plus tard qu’il avait un problème au genou, ce qui a également affecté sa performance aux Championnats du monde juniors.

« Il y avait un problème au tendon de mon genou. L’eau s’est remplie derrière mon genou. J’ai dû subir une intervention chirurgicale pour cela », a déclaré Jeremy.

Sa sortie en championnat d’Asie en dessous de la moyenne lui a également coûté une place aux Jeux Olympiques. Sa misérable chance a continué car quelques semaines avant les championnats du monde, il a développé de graves maux de dos. Cependant, il a réussi à terminer quatrième.

“Il y avait un problème près de ma colonne vertébrale, dans le haut du dos, mais j’ai aussi participé aux championnats du monde”, a-t-il déclaré.

Pour aggraver les choses, l’adolescent a contracté le COVID-19 à la fin de l’année dernière.

« J’ai attrapé le COVID-19 le 31 décembre. J’avais mal à la gorge et de la fièvre. Après cela, mon poids corporel est descendu à 63-62 kg, ce fut une période difficile. J’ai eu du mal à récupérer. J’étais en quarantaine seul pendant 15 jours, a déclaré le jovial lifter. Le temps passé loin de l’entraînement l’a aidé à se réinitialiser, à réfléchir à son entraînement et à évaluer ses objectifs. J’ai eu le temps de réfléchir et maintenant je veux bien faire au CWG. Je vais certainement essayer d’aller au-delà de mon record personnel », a déclaré Jeremy.

Talha Talib devait être le plus grand concurrent de Jeremy pour le titre CWG, mais l’athlète Paksitani manquera le CWG car il risque des sanctions pour dopage.

« Oui, c’est bon pour moi. Mais c’est dommage qu’il ait été impliqué dans le dopage. Je suis triste pour lui, ses quatre ans sont passés maintenant. Il n’aurait pas dû le faire », a-t-il dit.

