Jeremy Pope se dit “oui”

J’ai interviewé ma juste part d’hommes de premier plan, et je sais à quelle fréquence cette conversation se transforme en une guerre d’usure. Puis-je convaincre ces acteurs célèbres et fortifiés de faire tomber leurs murs avant que notre temps ne soit écoulé ? Certains d’entre eux sont si capricieux à propos de l’introspection qu’il est même difficile de gagner leur contact visuel.

Jérémy Pape n’est pas ce genre d’homme de premier plan. Lorsque nous nous sommes rencontrés un dimanche soir d’octobre pour discuter de son rôle principal dans le nouveau drame militaire “L’inspection“, l’acteur de 30 ans a dépassé la petite conversation pour parler sans réserve de sa vie intérieure émotionnelle. Et quand je suis allé m’asseoir sur un canapé, m’attendant à ce que Pope se perche à quelques mètres pour notre entretien, il s’est plutôt allongé à côté de moi, sa tête à côté de mes genoux, et a passé les 90 minutes suivantes à regarder vers le haut avec une expression si ouverte et tendre que j’ai trouvé mes murs tomber, aussi.

Ce mélange séduisant de vulnérabilité et de bravade est le principal atout de Pope en tant qu’interprète. À Broadway, où ses rôles dans “Choir Boy” et “Ain’t Too Proud” ont fait de lui le premier acteur noir à remporter deux nominations aux Tony la même année, et dans la mini-série télévisée “Hollywood”, dans laquelle il a joué Scénariste ambitieux et romantique, Pope espérait partager quelque chose d’imprudent sur lui-même avec autant d’audace que possible. C’est un énoncé de mission qui le motive aussi dans la vraie vie.

“Nous vivons dans un monde où il est plus difficile pour les gens d’être vulnérables et honnêtes que de simplement vous donner une version d’eux-mêmes”, m’a-t-il dit, couché sur le dos dans un costume Bianca Saunders surdimensionné qu’il a choisi parce que ses motifs lui rappelaient l’armée. treillis qu’il portait pendant le tournage. “Je pense que la tenue a informé mon énergie aujourd’hui”, a-t-il dit, “comme, ‘Tu vas être fort, tu vas être swag, tu vas être sexy, et c’est OK pour toi d’être ça version de vous-même aujourd’hui.