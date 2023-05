Jeremy Paxman termine son mandat en tant que maître de quiz le plus ancien à la télé après 967 épisodes du défi universitaire

JEREMY Paxman a terminé ce soir son mandat en tant que maître de quiz actuel le plus ancien à la télé après sa 967e édition du University Challenge.

L’ancien animateur de Newsnight, âgé de 73 ans et atteint de la maladie de Parkinson, a commencé le rôle il y a 29 ans.

Bbc Deux

Fourni

Son dernier épisode a vu l’Université de Durham battre Bristol – avec un Paxman composé signant en disant qu’il « avait hâte » de regarder l’émission avec son nouvel hôte, Amol Rajan.

Jeremy a déclaré lors de l’annonce de sa démission : « J’ai eu un plaisir fou à animer cette merveilleuse série.

« J’ai eu la chance de travailler avec une équipe incroyable et de rencontrer certains des cerveaux les plus brillants du pays.

« Cela me donne de l’espoir pour l’avenir. »

Kate Phillips, directrice de Unscripted à la BBC, a ajouté : « Depuis que la BBC a relancé University Challenge en 1994, Jeremy a été à l’avant-plan du succès de l’émission et est sans aucun doute l’un des meilleurs et des plus formidables maîtres de quiz au monde.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à Jeremy pour son dévouement au programme pendant 28 années incroyables, il nous manquera beaucoup à tous et aux millions de téléspectateurs de l’émission. »

Peter Gwyn, producteur exécutif de University Challenge, a déclaré à l’époque: « Jeremy est notre présentateur, collègue et ami depuis vingt-huit ans, et il manquera beaucoup à tous les membres de l’équipe de production de University Challenge.

« Il manquera aussi beaucoup à notre public et aux générations d’étudiants qui ont savouré la chance de se mesurer à lui dans plus d’un millier de matchs. »