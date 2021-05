Jeremy Paxman est-il marié et quelle est la valeur nette de l’hôte du Défi universitaire?

TV TITAN Jeremy Paxman est une caractéristique des salons britanniques depuis que la plupart d’entre nous s’en souviennent.

L’ancien présentateur de Newsnight a récemment révélé qu’il avait reçu un diagnostic de maladie de Parkinson, mais a déclaré que ses symptômes étaient «actuellement bénins» et qu’il recevait un «excellent traitement».

Le présentateur de 71 ans a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de maladie de Parkinson[/caption]

Jeremy Paxman est-il marié?

Jeremy Paxman, 71 ans, s’est séparé de sa partenaire de 34 ans Elizabeth Clough en 2016.

Les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois lorsqu’ils travaillaient tous les deux pour la BBC sur Newsnight et ont ensuite ouvert une maison ensemble à Stonor, dans le sud-est de l’Oxfordshire, mais ils ne se sont jamais mariés.

Après sa séparation d’Elizabeth, il aurait fréquenté l’éditeur de livres Jillian Taylor, qui était de 29 ans son cadet.

Il a travaillé en étroite collaboration lors de la rédaction de ses livres historiques tels que «Empire: What Ruling the World Did to the British».

Paxman préfère garder sa vie privée «à l’abri des projecteurs» et dit ne pas s’intéresser aux autres peuples.

Jeremy s’est séparé d’Elizabeth en 2016 après 34 ans ensemble[/caption]

Jeremy Paxman a-t-il des enfants?

L’hôte du Défi universitaire a trois enfants issus de sa relation avec la productrice de télévision Elizabeth.

Ils ont accueilli leur fille aînée Jessica, 30 ans, en 1991.

Le couple a également des jumeaux de 23 ans, Jack et Victoria.

Au milieu de son emploi du temps chargé et de sa vie de famille, Elizabeth a quitté son rôle principal à la BBC pour «se concentrer sur l’éducation de leurs enfants dans la maison familiale de l’Oxfordshire».

La séparation de la famille est un sujet qui tient à cœur à Paxman – comme il l’a révélé dans ses mémoires personnels qu’il était en proie à du ressentiment pour son père, Keith, qui a quitté sa femme Joan et leurs quatre enfants pour commencer une nouvelle vie en Australie.

« Mes sentiments [for him] allait du ressentiment à la haine passionnée », a-t-il écrit, tout en avouant qu’il était toujours troublé par l’histoire de sa famille à la fin de la soixantaine.

Le couple partage trois enfants: Jessica, aujourd’hui âgée de 30 ans, et les jumeaux de 23 ans, Jack et Victoria[/caption]

Dans quelles émissions de télévision Jeremy Paxman est-il apparu?

Paxman – autrefois surnommée le «crumpet de la femme pensante» – a connu une illustre carrière au sein de la British Broadcasting Corporation depuis 1972.

Il a décroché une place dans le programme Tonight, avant de passer à Panorama en 1979.

Après cinq ans de reportages à travers le monde, il est devenu un lecteur de nouvelles sur le Six O’Clock News pendant deux ans.

En 1989, il est devenu le présentateur de Newsnight – que beaucoup considèrent comme le moment déterminant de sa carrière.

Avec un certain nombre d’interviews mémorables percutantes à son actif, Paxman est devenu un trésor britannique, admiré pour ses questions sans ambiguïté et ses manières respectables.

Bien qu’il soit déjà en ondes depuis neuf ans et qu’il ait quitté le concert en 2014, Paxman est le visage qui reste synonyme de l’émission d’actualité.

Paxman est surtout connu pour son passage réussi à présenter Newsnight[/caption]

Il a également commencé à animer University Challenge en 1994 – et est désormais considéré comme le « quizmaster le plus ancien de la télévision britannique ».

Paxman est apparu comme lui-même dans la comédie de la BBC The Thick of It en 2007 et a présenté un certain nombre de documentaires de la BBC, tels que Empire et la Grande Guerre britannique.

Revenant dans la sphère politique, il a co-animé David Cameron et Ed Miliband Live: The Battle for Number 10 avec Kay Burley en 2015 et a organisé la soirée électorale alternative de Channel 4 plus tard la même année.

En 2019, Jeremy s’est essayé à la cuisine, apparaissant dans Celebrity Bake Off pour Stand Up To Cancer aux côtés de Joe Wilkinson, Georgia «Toff» Toffolo et Sally Lindsay.

Il a admis qu’il n’était «pas un boulanger naturel» et a été battu au poing par le comique Wilkinson.

Il est apparu sur Celeb Bake Off pour Stand up to Cancer en 2019[/caption]

Quelle est la valeur nette de Jeremy Paxman?

Il semble que la carrière médiatique de Jeremy Paxman ait porté ses fruits, car sa valeur nette serait de 3,2 millions de livres sterling.





En 2006, The Sun a signalé un certain nombre de fuites de salaires de la BBC, y compris celles de Jeremy.

Ce rapport suggérait qu’il avait gagné 240 000 £ pour University Challenge et 800 000 £ en présentant Newsnight, soit 1 040 000 £ par an.

La fuite a déclenché une enquête interne à la BBC.