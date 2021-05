Jeremy Lalrinnunga termine 4e, susceptible de manquer le quota des Jeux olympiques de Tokyo

Les espoirs olympiques de Jeremy Lalrinnunga, sensation d’haltérophilie chez les adolescentes de l’Inde, ont pris un coup mardi alors qu’il manquait le podium par une moustache aux Championnats du monde juniors ici. Le joueur de 18 ans, qui s’est blessé au genou aux Championnats d’Asie ici le mois dernier, a soulevé 135 kg en arraché et 165 kg en clean and jerk pour un total de 300 kg, manquant une troisième place d’un kilogramme dans la catégorie 67 kg. . Le duo turc de Muhammed Furkan Ozbek (141kg + 176kg = 317kg) et Yusuf Fehmi Genc (133kg + 168kg = 301kg) a remporté respectivement les médailles d’or et de bronze tandis qu’Akmolda Sairamkez du Kazakhstan (132kg + 176kg = 308kg) a décroché l’argent.

L’effort de Jeremy à l’épreuve de qualification olympique de niveau or était loin de son record personnel de 140 kg à l’arraché, 167 kg en clean and jerk et un total de 306 kg.

Si l’Indien, classé 26e, avait soulevé 313 kg, il aurait scellé son billet pour Tokyo en empochant le quota continental.

Le sud-coréen Han Myeong-mok, qui est classé 21e, est susceptible de recevoir la place olympique sur la base du quota continental.

Cependant, le médaillé d’or des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018 n’est toujours pas hors course pour les Jeux de Tokyo jusqu’à ce que la liste finale soit établie.

«Nous ne pouvons pas dire si Jeremy s’est qualifié ou non jusqu’à ce que la liste finale soit faite. Il a encore une chance », a déclaré l’entraîneur national Vijay Sharma au PTI.

«Dans le classement, il y a des haltérophiles du même pays au-dessus de lui, donc un seul d’entre eux peut participer, comme il y en a peut-être trois de Colombie ou de Chine devant lui en ce moment.

« Les pays peuvent aligner des haltérophiles dans quatre catégories, jusqu’à ce que tous les pays confirment la participation finale, nous ne pouvons rien dire », a-t-il ajouté.

L’athlète Mizo, qui détient le record du monde des jeunes dans cette catégorie de poids, a connu un départ décevant car il n’a pas réussi à soulever 135 kg lors de sa première tentative d’arraché, mais il a soulevé le même poids lors de son deuxième essai.

Jeremy a ensuite tenté 139 kg mais n’a pas réussi à soulever la barre, terminant avec une médaille d’argent dans la catégorie.

En clean and jerk, il a facilement soulevé 160 kg et 165 kg lors de ses deux premières tentatives, mais a échoué dans sa tentative de hisser 170 kg, ce qui aurait été trois kilos de plus que son record personnel qu’il avait réalisé au Championnat national en février de l’année dernière.

