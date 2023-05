Jeremy Lalrinnunga remporte l’argent à Snatch mais ne parvient pas à terminer son événement

L’haltérophile indien Jeremy Lalrinnunga a remporté une médaille d’argent à l’arraché mais n’a pas pu obtenir de total général car il n’a pas réussi à soulever le poids lors de l’une de ses trois tentatives d’épaulé-jeté lors d’un spectacle décevant aux Championnats d’Asie dimanche.

Participant à son premier tournoi depuis les Jeux du Commonwealth de 2022, Jeremy était le seul dans le peloton des 12 leveurs à ne pas avoir terminé (DNF) son épreuve.

Le joueur de 20 ans, cependant, a remporté une médaille d’argent dans l’épreuve d’arraché avec un record personnel égalant 141 kg dans la catégorie de poids non olympique de 67 kg.

Jeremy n’a pas réussi à soulever 165 kg lors de ses deux premières tentatives d’épaulé-jeté. Il a ensuite augmenté le poids à 168 kg, ce qui aurait été 2 kg de plus que son record personnel, mais le champion olympique de la jeunesse en titre a de nouveau faibli.

En fait, sur six tentatives – trois chacune en snatch et clean and jerk – Jeremy n’a pu soulever la barre que deux fois.

L’haltérophile Mizo, qui revient d’une blessure à la cuisse qui l’a vu manquer le championnat du monde de l’année dernière, avait l’air rouillé depuis le début.

Son championnat était mal parti; il a échoué dans sa première tentative d’arraché de 137 kg alors que son genou droit cédait. Cependant, il a pu soulever confortablement le même poids lors de son prochain essai.

Jeremy a ensuite amélioré la marque de l’arraché avec une tentative réussie de 141 kg pour enregistrer le deuxième plus haut ascenseur de la section avant que les choses ne se dégradent pour lui.

Lors de la cérémonie de remise des médailles, alors que l’athlète se tenait sur le podium, on pouvait voir la déception sur le visage de l’Indien.

Le Chinois He Yueji 320 kg (147 kg + 173 kg) a remporté l’or, tandis que le favori local Lee Sangyeon 314 kg (139 kg + 175 kg) et l’athlète ouzbek Ergashev Adkhamjon 312 kg (138 kg + 174 kg) ont respectivement remporté les médailles d’argent et de bronze.

Samedi, Bindyarani Devi avait ouvert le décompte des médailles de l’Inde en remportant l’argent dans l’épreuve féminine des 55 kg.

