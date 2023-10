Jeremy Kyle révèle que sa femme a fait une fausse couche des mois avant que le couple ne partage une bonne nouvelle pour son bébé

JEREMY Kyle a révélé que sa femme Victoria avait fait une fausse couche déchirante plus tôt cette année avant de tomber enceinte de leur deuxième enfant ensemble.

L’animateur du chat télévisé a annoncé la nouvelle de sa grossesse plus tôt cette semaine : il attend désormais son sixième enfant.

Le couple, marié depuis 2021, a vécu des « montagnes russes émotionnelles » après avoir malheureusement perdu un bébé en mars.

Vic était enceinte de huit semaines lorsque les médecins ont annoncé lors d’un premier scanner la terrible nouvelle qu’ils ne parvenaient pas à trouver les battements de cœur de leur bébé.

Ils ont été encore plus bouleversés lorsque Vic s’est inscrit pour une procédure visant à retirer le fœtus, mais on leur a dit qu’il y avait un battement de cœur après tout – seulement pour que les médecins confirment plus tard qu’il n’y en avait pas.

Parlant de leur perte pour la première fois, elle a déclaré au Mirror : « C’était dévastateur.

« Les gens disent : ‘C’est si tôt, ce n’est qu’un tas de cellules’, mais en tant que femme, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous attacher à ce qui se passe dans votre corps. »

Il s’agit de la deuxième fausse couche pour le couple, qui a également perdu un bébé à neuf semaines, avant de concevoir leur premier enfant Oliver en 2019.

Jeremy a ajouté : « La deuxième fausse couche a été la plus difficile pour Vic. Parce que nous en avions déjà eu un auparavant, nous avons essayé de ne pas nous exciter. C’était des montagnes russes émotionnelles.

Après avoir subi deux défaites, le couple a décidé de ne plus réessayer pour un enfant et a déménagé de Londres vers la côte pour un nouveau départ.

Mais le couple a été tenté de réessayer après que Vic ait suivi une thérapie Reiki pour faire face au traumatisme et a reçu un message de la défunte mère de Jeremy, Nanette – décédée il y a six ans – lui disant qu’ils auraient une petite fille.

Vic a déclaré : « La dame n’arrêtait pas de dire qu’elle pouvait voir du rose et que nous allions avoir une fille. Elle a dit : « Je te vois tenir la main d’une petite fille avec Oliver.

«La petite fille porte une robe ornée de roses rouge vif partout. La fleur préférée de la mère de Jez était une rose rouge – elle en avait partout dans son jardin.

« C’était comme si c’était sa mère qui disait qu’une petite fille allait arriver. »

Jeremy se souvient : « Avance rapide – et cela va vous faire flipper – nous avons déménagé sur la côte et Vic’s a commandé des tas d’ensembles de couettes et d’oreillers chez Next et au milieu, non commandés, se trouvait une salopette rose pour fille avec des roses rouges. partout sur eux.

« Il n’y avait aucun vêtement dans cet ordre. »

Cela survient après que la chaîne a annoncé la semaine dernière qu’il deviendrait papa pour la sixième fois.

Jeremy, qui a déjà vaincu un cancer des testicules, a plaisanté : « Oui, le bébé numéro six arrive, je rattrape BoJo, pour être honnête !

« Vic dit que je dois créer une activité parallèle en le mettant en bouteille parce que j’ai 58 ans et que je n’ai qu’un seul testicule, mais de toute façon, tout le monde le sait. »

Il a confirmé que le bébé serait une fille et qu’il devrait arriver au début de l’année prochaine.

Le bébé rejoindra les enfants de son frère Oliver et Jeremy issus de ses relations précédentes, Harriet, 33 ans, Alice, 19 ans, Ava, 18 ans, et Henry, 14 ans.