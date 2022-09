Jeremy Kyle confirme son retour à la télévision avec une toute nouvelle émission en direct sur TalkTV

Jeremy Kyle a confirmé son retour à la télévision avec une toute nouvelle émission en direct sur TalkTV.

À partir du lundi 10 octobre, Jeremy fera son retour tant attendu à la télé avec une nouvelle série, intitulée Jeremy Kyle Live.

La nouvelle émission lancera le programme aux heures de grande écoute de TalkTV, diffusé les soirs de semaine à 19 heures.

Le slogan de l’émission révèle que la série « verra la voix franche des gens s’attaquer aux problèmes qui comptent vraiment ».

Jeremy a déclaré à propos de sa nouvelle entreprise: «Je suis tellement excité de retourner à la télévision en direct à partir du 10 octobre. Être assis pour Piers pendant l’été m’a donné un avant-goût de ce que sera le nouveau spectacle.

«Jeremy Kyle Live donnera un sens aux histoires qui comptent; parler la langue du peuple britannique et fournir une aide pratique alors que nous essayons tous de nous frayer un chemin à travers les temps actuels. J’ai hâte de faire partie de l’incroyable nouvelle programmation aux heures de grande écoute de TalkTV.

L’émission fait partie de la nouvelle programmation d’automne de la chaîne d’information 24h/24 et 7j/7.

Vanessa Feltz restera dans son créneau de 16h à 19h pour nous faire parler pendant le trajet, tandis que Piers Morgan: Uncensored et The Talk se poursuivront respectivement à 20h et 21h.

Mais l’émission de Tom Newton Dunn, The Newsdesk, a un tout nouveau nom et une nouvelle heure.

La première édition avec Tom Newton Dunn voit le programme phare d’actualités du soir de TalkTV passer à 22 heures, où il proposera “un regard énergique sur l’actualité de demain, ce soir, à travers l’objectif des premières éditions du journal et du propre journalisme de TalkTV qui définit l’agenda”.





Tom a déclaré: «La première édition est une opportunité vraiment excitante de redéfinir à quoi ressemble un programme phare de nouvelles du soir. Nous voulons produire une heure d’information qui ne se contente pas de revenir sur la journée, mais qui fixe l’ordre du jour et regarde vers demain, avec l’aide des premières éditions du journal du lendemain et d’une revue de presse complète.

“Avec le propre cadre de reportage croissant de TalkTV et le monde battant le journalisme à travers les titres de News UK, nous sommes brillamment placés pour le faire.”

TalkTV a été lancé en avril et entre maintenant dans la prochaine phase de son développement.

Richard Wallace, responsable de la télévision chez News UK, a déclaré : « Talk TV a connu un début passionnant, mais il est maintenant temps pour notre offre d’évoluer. C’est la première étape de la prochaine étape de croissance de la chaîne qui montre la vraie qualité et la force en profondeur de notre équipe de faiseurs d’opinion.

