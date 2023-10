Un autre couple de célébrités mord la poussière alors que celui de Tamar Braxton Cour de la Reine Le fiancé Jeremy ‘JR’ Robinson annonce leur rupture et jette un peu d’ombre sur son récent cambriolage.

Après une relation et des fiançailles dans une émission de téléréalité, la romance éclair de JR et Tamar est officiellement terminée. Le couple a subi un examen minutieux des médias sociaux, un drame de maman bébé et des conflits désordonnés avec d’autres couples de célébrités. Cependant, la goutte d’eau qui a fait déborder le vase semble avoir été une récente effraction qui a donné à Tamar le sentiment qu’elle n’était « en sécurité nulle part ni avec personne ».

Comme BOSSIP l’a précédemment rapporté, Tamar s’est rendue sur les réseaux sociaux avec des images de voleurs pénétrant par effraction dans sa voiture. Bien que les anciens tourtereaux se soient postés la veille, l’annonce faisait allusion à une rupture. En plus de Tamar partageant que même JR ne la faisait pas se sentir en sécurité, elle a semblé révéler qu’elle avait récemment déménagé. « J’en avais beaucoup dans ma voiture parce que je n’habite nulle part », a-t-elle déclaré.

Autres signes de la rupture de Tamar Braxton et Jeremy «JR» Robinson

Selon Collisionneur, il y avait d’autres allusions à des problèmes au paradis pour JR et Tamar. Avant le cambriolage plus tôt ce mois-ci, Tamar a partagé qu’elle était liée à la rupture compliquée d’une autre star de télé-réalité : Drew Sidora.

Plus tard ce mois-ci, l’interprète de « All The Way Home » entamera sa tournée pour le 10e anniversaire de Amour et guerre. Tamar a dit qu’elle avait choisi le RHOA star comme première partie parce qu’elle pouvait s’identifier à la «vulnérabilité de Drew d’être seule».

Les fans ont enregistré un autre indice sur la séparation de JR et Tamar sur sa chaîne YouTube. Le couple a lancé une série sur les réalités de leur famille multiraciale recomposée sur Tout ce qui est en noir et blanc. En plus des stars de télé-réalité, leur future famille comprenait les deux enfants de Tamar avec son ex-mari Vince Herbert et les cinq enfants de JR avec quatre femmes.







Il n’y a que deux épisodes de la série, qui n’ont pas continué après le 16 juin. Les nouveaux contenus ne manquent pas de la part de Tamar, qui a récemment lancé une nouvelle série sur YouTube. Cependant, il y a un manque suspect de JR dans Jours avec Tay.

Maintenant, l’avocat remet enfin les pendules à l’heure sur le vol et sa relation avec Tamar.

Découvrez l’annonce de Jeremy ‘JR’ Robinson selon laquelle il a rompu avec Tamar Braxton et les réactions sur les réseaux sociaux après le saut !