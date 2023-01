Jeremy Hunt s’est moqué d’une vidéo utilisant des tasses à café pour expliquer l’inflation

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Le chancelier Jeremy Hunt a été moqué pour sa tentative « condescendante » d’expliquer la hausse de l’inflation avec une pile de tasses à café vides.

Une vidéo du Trésor montrait M. Hunt commandant un plat blanc avant d’expliquer que la flambée du coût de la vie avait été critiquée pour ses calculs, sa ponctuation et le fait de ne pas mentionner le Brexit ou l’impact des politiques économiques de Liz Truss.

Le chancelier a brandi une tasse marquée de 2,56 £ et a déclaré il y a un an qu’un café coûtait “environ 2,50 £” avant d’en brandir un autre avec 2,86 £ dessus – qu’il a décrit comme “près de 3 £ la tasse”.

M. Hunt a imputé une inflation “d’environ 10%” à la compression de la chaîne d’approvisionnement après Covid, la guerre en Ukraine et les prix élevés de l’énergie. Une inflation élevée signifiait que “la livre dans votre poche vaut moins qu’avant”, a-t-il déclaré.

La porte-parole du Trésor des libéraux démocrates, Sarah Olney, députée, a comparé M. Hunt à M. Bean et a déclaré qu’il avait “aérographié” l’impact du mini-budget désastreux de Truss.

“La dernière chose dont les familles ont besoin en ce moment est une vidéo à la Mr Bean du même parti désemparé qui a fait s’effondrer l’économie et fait monter en flèche les factures hypothécaires”, a-t-elle déclaré.

Le professeur de médias de la London School of Economics, Charlie Beckett, a déclaré que la vidéo produite par le Trésor était un exemple des “conservateurs utilisant l’argent public pour produire de la propagande”.

L’ancien secrétaire à l’éducation des conservateurs, Kit Malthouse, a également remis en question le contenu du message avec le commentaire: “La masse monétaire?”

Un utilisateur de Twitter a critiqué le «ton didactique condescendant du milieu du XXe siècle», tandis que le professeur de l’Université de Nottingham, Steven Fielding, a déclaré: «J’espère qu’il a recyclé toutes ces tasses qu’il a gaspillées.»

Le professeur de politique Tim Bale, de l’Université Queen Mary de Londres, a déclaré que la vidéo était “un classique du genre”.

Dans un tweet, il a ajouté qu’il “aimait particulièrement la tasse de café de l’année dernière, qui coûtait 2,56 £, étant décrite” comme environ 2,50 £ “par opposition à celle de cette année, qui coûtait 2,86 £, étant décrite comme” près de 3,00 £ “. (PS pendant que j’y suis, il manque une apostrophe à ‘Priorités des peuples’) ».

M. Hunt s’est engagé mercredi à s’attaquer au “cauchemar” d’une inflation élevée, car les derniers chiffres officiels ont montré qu’elle s’était légèrement atténuée en décembre – passant de 10,7% à 10,5%.

“Une inflation élevée est un cauchemar pour les budgets familiaux, détruit les investissements des entreprises et conduit à des grèves, donc aussi difficile soit-elle, nous devons nous en tenir à notre plan pour la faire baisser”, a déclaré la chancelière.

M. Hunt a déclaré que la chute était “la bienvenue”, mais a déclaré qu’il était important de maintenir des restrictions budgétaires. “Nous avons un plan pour aller plus loin et réduire de moitié l’inflation cette année, réduire la dette et faire croître l’économie – mais il est vital que nous prenions les décisions difficiles nécessaires et que nous menions à bien le plan.”

Le secrétaire général du TUC, Paul Nowak, a déclaré que l’inflation obstinément élevée – restant proche d’un sommet de 40 ans – montrait pourquoi les ministres devaient reculer et commencer à négocier sur les conflits salariaux provoquant une vague de grèves dans le secteur public.

“L’inflation reste supérieure aux augmentations de salaire que la plupart des travailleurs obtiennent – et bien supérieure aux offres salariales que Rishi Sunak tente d’imposer à des millions de travailleurs sans négociations équitables”, a déclaré le chef du syndicat.

M. Hunt se préparerait à annoncer un budget allégé en mars sans aucune réduction d’impôt alors qu’il tente d’équilibrer les comptes après les turbulences financières du bref mandat de Mme Truss.

Certains députés conservateurs frustrés qui ont soutenu le plan du gouvernement Truss pour les réductions d’impôts radicales qui ont déclenché la panique du marché se préparent à pousser à nouveau pour le programme de « croissance ».

On pense que certains hauts responsables du cabinet Truss se sont réunis hier soir dans le bureau de l’ancien ministre du Trésor Simon Clarke pour lancer le groupe de croissance conservateur.