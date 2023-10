Jeremy Hunt se distancie de Suella Braverman après le contrecoup du discours sur l’asile

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Jeremy Hunt s’est distancié de la position dure de Suella Braverman sur l’immigration après des réactions négatives à son discours affirmant que le multiculturalisme était un échec.

La chancelière, mariée à une immigrée chinoise, a déclaré qu’il « n’utiliserait pas ses mots » et a insisté sur le fait que la Grande-Bretagne « profite massivement » de l’accueil de personnes du monde entier.

Mais M. Hunt a déclaré que l’attitude tolérante du Royaume-Uni envers les immigrés « dépend de l’équité », soulignant un abus du système d’immigration par « des gangs criminels faisant passer clandestinement des milliers de personnes à travers la Manche ».

La chancelière a été interrogée sur la visite de Mme Braverman aux États-Unis le mois dernier, au cours de laquelle elle a appelé à une révision de la Convention des Nations Unies sur les réfugiés, arguant qu’elle était devenue beaucoup trop généreuse envers les migrants.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré que craindre d’être persécutée en raison de son homosexualité ou de son statut de femme ne devrait pas suffire à demander l’asile.

Elle a également déclaré que le multiculturalisme avait « échoué », que l’immigration incontrôlée constituait un « défi existentiel » pour l’Occident et que la crainte d’être qualifié de « raciste » empêchait les dirigeants de réformer la politique mondiale d’asile.

À l’époque, elle avait été accusée de se livrer à une politique de « sifflet de chien » pour faire appel à la droite et renforcer son soutien avant une future course à la direction du Parti conservateur.

Un membre éminent de l’Assemblée conservatrice de Londres, qui est le patron du groupe conservateur LGBT+, a déclaré : « Tous ces bavardages ne sont pas une politique du gouvernement – ​​ce ne sont que des sifflements adressés à une partie de la population qui a le sentiment que nous sommes inondés d’homosexuels. C’est juste ridicule.

Le discours a déclenché une réaction violente parmi les députés conservateurs, y compris les ministres, qui se sont plaints auprès du whip en chef de ses commentaires « empoisonnés ».

Avant la conférence annuelle du parti dimanche, le prédécesseur de Mme Braverman, Priti Patel, a déclaré que le discours était un effort pour « attirer l’attention ».

Et lundi, M. Hunt s’est distancié de la position du ministre de l’Intérieur.

Il a déclaré à TalkTV : « Je suis marié à un immigrant et j’ai toujours pensé que nous bénéficions énormément, en tant que pays, de l’accueil des plus brillants et des meilleurs du monde entier.

« Suella Braverman n’utiliserait pas mes mots, je n’utiliserais pas ses mots.

« Mais elle a tout à fait raison : le contrat social qui fait de la Grande-Bretagne l’un des pays les plus tolérants au monde en matière d’immigration dépend de l’équité.

« Et ce à quoi nous assistons actuellement avec ces bandes criminelles qui font passer clandestinement des milliers de personnes à travers la Manche n’est pas juste. C’est un abus de la manière dont fonctionne la loi en Grande-Bretagne, c’est un abus de tous les services publics dont vous bénéficiez. charger ici.

« Et elle a tout à fait raison de s’attaquer à ce problème, car sinon nous saperons ce contrat social et nous n’aurons pas cette attitude tolérante dont nous sommes si fiers d’avoir dans ce pays. »

Le ministre des Affaires étrangères, James Cleverly, a également critiqué les remarques de Mme Braverman sur le multiculturalisme.

Il a déclaré à Times Radio que le fait que lui, Rishi Sunak et le ministre de l’Intérieur appartenaient à une minorité ethnique montrait que la Grande-Bretagne avait été « brillante dans l’intégration des personnes venues dans ce pays ».

M. Cleverly a ajouté : « Je crains parfois que lorsque les gens parlent de multiculturalisme, ils parlent de fragmentation plutôt que de rapprochement. »