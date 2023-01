Jeremy Hunt résiste aux appels des députés conservateurs “déprimés” à s’engager à réduire les impôts

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Jeremy Hunt a résisté aux appels des députés conservateurs “déprimés” à s’engager à réduire les impôts au milieu des avertissements selon lesquels l’économie britannique sera la moins performante de tous les pays avancés du G7

Les dernières prévisions du Fonds monétaire international placent le Royaume-Uni derrière les États-Unis, l’Allemagne et même la Russie, qui a été frappée de sanctions et dépense des milliards de livres pour sa guerre illégale en Ukraine.

L’inflation, alimentée en partie par des factures d’énergie exorbitantes pendant la guerre, a un impact majeur sur les économies du monde entier et des prix plus élevés signifient que les gens ont moins d’argent à dépenser, ce qui freine la demande dans l’économie et étouffe la croissance.

Mais le chancelier a averti à plusieurs reprises que sa première priorité était de maîtriser l’inflation exorbitante avant toute réduction d’impôt.

Et il a plaisanté en disant qu’il “trembleait” en arrivant pour une grillade par des députés d’arrière-ban du Comité de 1922 dans son propre parti après que des prévisions économiques désespérées aient conduit à de nouveaux appels à des coupes pour stimuler la croissance.

L’avertissement du FMI selon lequel la Grande-Bretagne sera la seule grande économie à plonger dans la récession cette année a provoqué mardi une onde de choc parmi certains députés conservateurs.

Mais M. Hunt n’a dit “rien” lorsqu’il a été confronté à des appels à des réductions d’impôts lors de la réunion, a déclaré l’une des personnes présentes.

Edward Leigh a déclaré aux journalistes après le rassemblement: “Je pense que vous ne pouvez pas attendre les élections générales.

“(Les députés conservateurs) sont déprimés. Vous devez leur donner de l’espoir. Vous devez dire : “Nous avons pris les bonnes décisions en septembre, donc cela m’a donné de la place dans ce budget pour réduire les impôts, qu’il s’agisse des impôts sur les sociétés ou des particuliers”. ou carburant ».

“C’était mon point de toute façon. Mais, évidemment, il ne va pas commenter maintenant … mais il a compris le message.”

Un autre député, David Simmonds, a déclaré que M. Hunt avait parlé de la réduction prévue des tarifs professionnels prévue en avril et a qualifié la réunion de “très positive, en fait”.

Au cours de la session, le chancelier a également déclaré aux députés qu’il ne savait pas encore s’il augmenterait les taxes sur le carburant dans le budget du mois prochain, affirmant qu’il devrait attendre et “voir quelles sont les finances à ce moment-là”, selon un autre député conservateur, ancien ministre Jonathan Gullis.