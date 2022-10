Jeremy Hunt : Qui est le nouveau chancelier et ancien secrétaire à la santé ?

Les événements se sont déroulés au rythme de Westminster vendredi alors que Kwasi Kwarteng a été limogé en tant que chancelier et Jeremy Hunt a rapidement annoncé son remplacement par le Premier ministre Liz Truss, qui a ensuite annoncé un autre demi-tour dans son mini-budget lors d’une désastreuse conférence de presse de huit minutes à Downing Street dans lequel elle n’a répondu qu’à quatre questions.

Alors que la nomination de M. Hunt a été accueillie par certains députés conservateurs comme “une paire de mains expérimentée”, certains se sont demandé pourquoi M. Kwarteng était celui qui devait partir alors qu’il poursuivait des politiques économiques que Mme Truss elle-même avait fortement préconisées lors de sa campagne à la direction en juillet. et août.

Mais Mme Truss a jusqu’à présent rejeté les appels à sa démission, insistant sur le fait qu’elle reste “absolument déterminée à réaliser ce que j’ai promis”.

Pourquoi Jeremy Hunt a-t-il été nommé ?

M. Hunt est un nom respecté au sein du Parti conservateur et s’est présenté à deux reprises sans succès pour devenir le chef du parti.

Lors de sa première tentative en 2019, il s’en est approché le plus, terminant deuxième de la course à la direction avec Boris Johnson qui a remporté la victoire.

Dans la course à la direction au début de l’été, il a abandonné tôt après avoir échoué à obtenir suffisamment de votes de ses collègues députés pour continuer, alors mettez son poids derrière l’ancien chancelier Rishi Sunak devant Mme Truss.

Mais maintenant, il se retrouve chancelier contre toute attente et a déjà été qualifié de «directeur général» du «président» de Mme Truss.

Steve Brine, un député conservateur et allié de M. Hunt qui travaillait auparavant avec lui au ministère de la Santé, a déclaré à BBC Radio 4 PM programme qu’il est “tout à fait” l’homme pour stabiliser le navire.

Il a qualifié M. Hunt de “calme personnifié” et a déclaré que le Parti conservateur devait maintenant s’unir.

Jeremy Hunt arrive chez lui à Londres après avoir été nommé chancelier (PENNSYLVANIE)

“En fin de compte, tout le monde – détracteur ou autre – devrait vouloir que ce gouvernement réussisse”, a déclaré M. Brine.

“Et [what] Je sais pour Jérémie [is] qu’il ne se lèchera pas les lèvres à l’idée de devenir chancelier à ce moment-là. Mais c’est un moment pour être là pour le pays, et d’après mon expérience, cela a toujours été le pays d’abord, et il verra cela comme son travail en ce moment.

«Vous devriez voir Liz Truss en tant que présidente et Jeremy Hunt en tant que directeur général. Et je pense qu’il sera un directeur général très efficace et comme un nouveau manager de football qui arrive, à la fin de la journée, les supporters sont heureux quand l’équipe gagne.

Quel a été son parcours politique ?

Le nouveau chancelier a occupé les postes de secrétaire à la culture, de secrétaire à la santé et de secrétaire aux affaires étrangères depuis sa première élection au Parlement lors des élections générales de 2005, succédant à Virginia Bottomley en tant que députée conservatrice du sud-ouest du Surrey.

Dans son premier rôle majeur au gouvernement, de 2005 à 2007, il a été le ministre fantôme des personnes handicapées en récompense de son soutien à David Cameron – qui a fréquenté l’Université d’Oxford en même temps que lui – dans la course à la direction des conservateurs.

Lorsque le gouvernement de coalition conservateur-libéral démocrate a été formé en 2010, M. Hunt a rejoint le cabinet en tant que secrétaire d’État à la culture, aux Jeux olympiques, aux médias et aux sports.

Ce rôle l’a propulsé sur la scène principale lorsque Londres a accueilli les Jeux olympiques de 2012, période au cours de laquelle il a travaillé en étroite collaboration avec M. Johnson, alors maire de Londres.

Cependant, la même année, M. Hunt a été appelé à démissionner pour son rôle dans l’offre publique d’achat de BSkyB. Le dirigeant travailliste de l’époque, Ed Miliband, a déclaré que M. Hunt devrait démissionner en raison de ses contacts avec l’empire médiatique de Rupert Murdoch pendant qu’il envisageait l’offre, qui a ensuite été retirée. Mais il a survécu à la dispute et, en septembre 2012, a été nommé secrétaire à la santé.

M. Hunt a fait face à sa première réaction majeure en tant que ministre alors qu’il était secrétaire à la Santé. Il a occupé ses fonctions pendant une période lente d’investissement dans le NHS, ce qui a créé des problèmes à un moment où les demandes sur les services de santé augmentaient.

Il a également été critiqué pour sa gestion des projets d’introduction de nouveaux contrats pour les jeunes médecins.

Jeremy Hunt sera le «directeur général» du président de Liz Truss, a déclaré un allié du nouveau chancelier

Cela a incité les médecins à participer à une série de sorties en 2016 à deux reprises, entre 8 h et 17 h, laissant les soins d’urgence à découvert – la première fois que cela s’était produit dans l’histoire du NHS. Un nouveau contrat pour les jeunes médecins a ensuite été imposé.

Mais M. Hunt a continué à obtenir une augmentation du financement du NHS et a également supervisé l’introduction d’un système de style Ofsted pour évaluer les hôpitaux et les cabinets médicaux en Angleterre.

Son mandat de longue date en tant que secrétaire à la Santé a pris fin lorsqu’il est devenu secrétaire aux Affaires étrangères en juillet 2018 après que son prédécesseur, M. Johnson, a été expulsé du cabinet de Theresa May.

Pendant son mandat de ministre des Affaires étrangères entre 2018/19, M. Hunt a tenté de libérer Nazanin Zaghari-Ratcliffe, qui avait été détenue en Iran pour espionnage, ce qu’elle a toujours nié.

Après sa libération éventuelle en 2022 lorsque Mme Truss était ministre des Affaires étrangères, M. Hunt a accusé le Royaume-Uni d ‘”échec diplomatique” et a déclaré qu’une coopération mondiale était nécessaire pour “éliminer” les États prenant des personnes en otage.

Laissé à l’écart du gouvernement de M. Johnson, il a été élu à la tête d’un comité de députés qui examine les performances du NHS et de la politique de santé du gouvernement en janvier 2020. Il a dirigé ce panel en interrogeant Dominic Cummings, ancien conseiller en chef du Premier ministre, sur la politique du gouvernement. gestion de la pandémie de coronavirus.

En juin de cette année, M. Hunt a révélé qu’il avait un cancer mais qu’il s’était rétabli depuis. Il a déclaré à l’époque que “tous les membres de sa famille” avaient eu la maladie et qu’il en avait lui-même “une mineure”.

Quelle était la position de M. Hunt sur le référendum sur le Brexit ?

Lors du référendum de 2016 sur l’UE, M. Hunt s’est rangé du côté de M. Cameron en tant que reste, mais a ensuite déclaré qu’il soutiendrait le congé.

Cela signifie qu’il a suivi le même parcours politique que Mme Truss, l’actuel Premier ministre soutenant de la même manière Remain à l’époque avant de se réinventer par la suite en tant que défenseur passionné du congé.

Jeremy Hunt après avoir perdu contre Boris Johnson dans la course à la direction de 2019 (PENNSYLVANIE)

Après avoir perdu contre M. Johnson lors de la course à la direction du parti en 2019, M. Hunt a déclaré que sa campagne “allait toujours être difficile” car il avait voté Rester et était donc en décalage avec nombre de ses collègues.

Quelle est la formation de M. Hunt ?

M. Hunt est né à Kennington, dans le centre de Londres, en 1966, mais a grandi dans la ville de Godalming, dans le Surrey, et a fréquenté la Charterhouse School, où il est devenu préfet en chef et aurait excellé dans la course de fond.

Il était également à la tête de la société de magie de l’école, où il a déclaré avoir appris un “art exigeant” qui nécessite “la confiance dans la présentation”.

À Oxford, où il a obtenu un diplôme de premier ordre en philosophie, politique et économie, il s’est fait connaître pour la première fois dans la sphère politique lorsqu’il a été président de l’Association conservatrice.

Quelles entreprises M. Hunt possède-t-il ?

Avant sa carrière au Parlement, l’homme de 55 ans a travaillé comme professeur d’anglais au Japon et était un entrepreneur – co-fondateur de l’éditeur d’éducation Hotcourses.

Lorsque l’entreprise a été vendue en 2017, il a rapporté 14 millions de livres sterling, faisant de lui l’un des politiciens les plus riches du Royaume-Uni.

M. Hunt a déclaré qu’il utiliserait l’argent pour financer des campagnes après son départ de la politique.

Qui est sa femme, Lucia Hunt ?

Jeremy Hunt a rencontré sa femme Lucia Guo en 2008 lors d’un événement Hotcourses à Warwick, où elle a travaillé pour recruter des étudiants chinois à l’université.

Le couple s’est marié un an plus tard et a maintenant trois enfants ensemble.

Jeremy Hunt avec sa femme Lucia (PENNSYLVANIE)

Il a été révélé que le surnom de Lucia pour son mari est “Big Rice” parce que sa grand-mère chinoise avait du mal à prononcer “Jeremy” alors elle l’a appelé “Big Mi” signifiant “Big Rice”.

Qui sont leurs enfants ?

Leur fils Jack est né en 2010, suivi d’Anna deux ans plus tard.

Leur plus jeune enfant Eleanor est née en 2014.

Où habite la famille ?

Les Hunts vivent actuellement à Pimlico dans le centre de Londres, une partie de l’arrondissement de Westminster.