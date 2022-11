Jeremy Hunt prévoit des hausses d’impôts pour combler un trou de 50 milliards de livres sterling dans les finances publiques

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les gens à travers le pays pourraient faire face à des augmentations d’impôts pendant des années alors que Rishi Sunak cherche à combler un trou noir pouvant atteindre 50 milliards de livres sterling dans les finances publiques, selon les informations.

Le Premier ministre et le chancelier Jeremy Hunt ont convenu lundi de geler les seuils à partir desquels les gens commencent à payer les différents taux d’impôt sur le revenu et d’assurance nationale, selon Le télégraphe quotidien.

M. Hunt cherche à combler le manque à gagner grâce à une combinaison de hausses d’impôts de 50% et de réductions des dépenses publiques de 50% dans sa déclaration d’automne du 17 novembre, selon le journal.

Il a cité une source du Trésor disant : « Ça va être dur. La vérité est que tout le monde devra contribuer davantage en impôts si nous voulons maintenir les services publics.

“Après avoir emprunté des centaines de milliards de livres via Covid-19 et mis en place un soutien massif aux factures d’énergie, nous ne pourrons pas combler le trou noir budgétaire uniquement par des réductions de dépenses.”

L’avertissement est venu alors que le groupe de réflexion de la Resolution Foundation a déclaré que M. Sunak et M. Hunt sont confrontés à un “menu désagréable” lorsqu’il s’agit de rééquilibrer les finances de la nation.

Avec une détérioration des perspectives économiques et l’héritage du mini-budget désastreux de la dernière Première ministre Liz Truss en toile de fond, cela suggère que le gouvernement devra trouver au moins 40 milliards de livres sterling – probablement grâce à une combinaison de hausses d’impôts et de réductions des dépenses.





Le groupe de réflexion a déclaré que l’Office for Budget Responsibility pourrait prédire une récession l’année prochaine, avec des prévisions de PIB réduites jusqu’à 4% d’ici la fin de 2024.

Le chômage pourrait également augmenter d’environ un demi-million, suggère le rapport, les perspectives économiques plus faibles faisant augmenter les emprunts d’environ 20 milliards de livres sterling par an d’ici 2026-2027.

“Le gouvernement dispose d’un peu plus de deux semaines pour finaliser ses plans de redressement de sa crédibilité économique et de la pérennité des finances publiques”, a déclaré James Smith, directeur de recherche à la Resolution Foundation.

“Alors que l’accent a été mis récemment sur l’amélioration des conditions post-Trussonomics, l’image centrale reste celle d’une croissance plus faible, de coûts d’emprunt plus élevés et de réductions d’impôts coûteuses qui ont laissé un trou budgétaire d’au moins 40 milliards de livres sterling à combler.”

Selon le rapport, le gouvernement pourrait avoir du mal à respecter ses règles budgétaires consistant à réduire le ratio de la dette au PIB à moyen terme et à atteindre un équilibre budgétaire actuel à moins que “d’autres mesures politiques importantes ne soient prises”.

Parmi le «menu» des options ouvertes au chancelier figurent des réductions des dépenses d’investissement, une décision qui, selon la Resolution Foundation, pourrait économiser 10 milliards de livres sterling, mais aurait également un impact négatif sur la croissance.

Le groupe de réflexion suggère également que le gouvernement pourrait essayer de choisir la soi-disant «option d’austérité».

Une telle décision nécessiterait des coupes dans les budgets des départements déjà comprimés.

«Avec l’inflation à son plus haut niveau depuis 40 ans, les ministères voient déjà leurs budgets baisser en termes réels d’environ 22 milliards de livres sterling d’ici 2024-25. Il est difficile de voir comment le Trésor pourrait économiser de manière crédible plus de 20 milliards de livres sterling en annonçant des coupes dans les dépenses quotidiennes des services publics », a déclaré le groupe de réflexion.

L’étude de la Resolution Foundation suggère que la nouvelle administration pourrait économiser 9 milliards de livres sterling en choisissant de ne pas augmenter les prestations et les pensions en fonction de la hausse des prix l’année prochaine.

Il a déclaré qu’une telle décision aurait un impact «énorme» sur les personnes en difficulté, une famille de travailleurs à faible revenu avec deux enfants perdant environ 750 £ et un retraité 342 £.

Une option ouverte au Premier ministre et à la chancelière serait de «boucler la boucle» sur le mini-budget en rétablissant la taxe sur la santé et les soins sociaux – une décision qui permettrait de lever 15 milliards de livres sterling d’ici 2026-27.

Environ 2 milliards de livres sterling pourraient également être levés en prolongeant d’une année supplémentaire le gel « furtif » des seuils d’imposition sur le revenu jusqu’en 2026-27.

M. Smith a déclaré que la leçon de l’histoire est que les projets d’investissement public sont susceptibles de faire face à des réductions.

“L’histoire nous dit que cela impliquera des coupes dans les investissements publics, qui sont faciles à annoncer mais qui réduisent la croissance à plus long terme”, a-t-il déclaré.

«Une nouvelle austérité pour les services publics est également probable, mais il y a des limites à leur ampleur crédible, car les services publics sont déjà confrontés à des coupes de 22 milliards de livres sterling en raison d’une inflation élevée.

“Cette réalité signifie que la déclaration d’automne impliquera probablement des hausses d’impôts, pas seulement des réductions de dépenses.”