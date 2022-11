Jeremy Hunt prévoit 60 milliards de livres sterling d’augmentations et de réductions d’impôts – frappant les Britanniques avec jusqu’à 25 milliards de livres sterling de hausses

JEREMY Hunt envisage de frapper les Britanniques avec jusqu’à 25 milliards de livres sterling de hausses d’impôts pour aider à équilibrer les finances du pays, selon les dernières estimations de Whitehall.

La chancelière, qui doit combler un trou noir d’environ 60 milliards de livres sterling, vise également actuellement des réductions de dépenses dans les départements de Whitehall qui pourraient atteindre 35 milliards de livres sterling.

La chancelière fait face à un trou noir financier pouvant atteindre 60 milliards de livres sterling Crédit : PA

M. Hunt et le Premier ministre tiennent des pourparlers décisifs avant la déclaration d’automne Crédit : PA

Rishi Sunak et M. Hunt tiennent des pourparlers décisifs avant la déclaration d’automne du 17 novembre sur la manière dont ils répartissent les réductions et les augmentations d’impôts.

Hunt a déclaré au personnel du Trésor la semaine dernière que s’il retirait entre 50 et 60 milliards de livres sterling de l’économie, cela devrait être “d’une manière équitable”.

Le Trésor a souligné ces derniers jours que ceux qui ont les «épaules les plus larges» supporteront le plus lourd fardeau, tous les Britanniques devant payer plus.

Cela fait suite aux prévisions de la Banque d’Angleterre selon lesquelles le pays sera en récession jusqu’à la mi-2024.

Le gel des seuils d’imposition sur le revenu jusqu’en 2028 est une option probable, tout comme la prise d’une plus grande part des bénéfices alléchants des géants de l’énergie.

Les dernières estimations de Whitehall interviennent alors que le ministre du Cabinet, Oliver Dowden, a déclaré que le gouvernement ne poursuivrait les hausses d’impôts qu’en «dernier recours» alors qu’il s’efforce d’équilibrer les comptes.

Il a déclaré à Sky News: «Nous allons devoir prendre des décisions difficiles à la fois en matière de fiscalité et de dépenses.

M. Dowden a ajouté hier: «Nous devons d’abord réduire les dépenses et éliminer le gaspillage, les dépenses excessives et n’augmenter les impôts que si c’est un dernier recours.

“Mais étant donné la difficulté des finances publiques, il y aura probablement un mélange des deux.”

M. Hunt pourrait réduire considérablement le soulagement dont bénéficient les travailleurs de la classe moyenne sur leurs cotisations de retraite dans le cadre du raid en espèces.

Cela survient alors qu’un propriétaire sur quatre craint de perdre sa maison en raison de la hausse des coûts hypothécaires, révèle un nouveau sondage.

Les ménages craignent de rendre les clés de leur propriété, de ne pas payer une facture ou de réduire leur alimentation dans un contexte de crise du coût de la vie.

Dans l’ensemble, sept personnes sur dix ayant un prêt hypothécaire déclarent s’attendre à payer plus en frais de logement au cours de la prochaine année, selon une enquête Savanta ComRes pour les Lib Dems.

Pendant ce temps, les conservateurs doivent abandonner le thatchérisme “à moitié cuit” et réaliser que la croissance ici sera plus lente, a déclaré un ancien conseiller n ° 11.

Tim Pitt avertit aujourd’hui que les conservateurs risquent de se replier sur la “couverture de confort” de l’orthodoxie des années 1980 plutôt que de définir une nouvelle approche, selon son rapport pour le groupe de réflexion Onward.

L’ex-conseiller de Sajid Javid et Philip Hammond a déclaré que le parti ne devrait pas fixer de limite “arbitraire” à la taille de l’État.

Il doit également cesser d’être “obsédé” par l’ampleur du fardeau fiscal global, mais plutôt se concentrer sur l’équité et la fourniture de services et de soutien “à l’ensemble de la société”.