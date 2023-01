Jeremy Hunt présentera les plans conservateurs pour l’économie dans un discours – La politique britannique en direct

Il dit que le parti conservateur « comprend mieux que d’autres l’importance de faibles impôts pour créer des incitations et favoriser les esprits animaux qui stimulent la croissance économique ».

Les évènements clés

maintenant 04h38 HNE

Hunt dit qu’il veut que le Royaume-Uni soit l’un des pays les plus prospères d’Europe et décrit les quatre piliers du plan du gouvernement pour y parvenir.

Pour réaliser ce plan de prospérité dans la croissance, dit-il, nous aurons besoin “d’optimisme, qui est plutôt rare”.

Il dit que les chroniqueurs de gauche et de droite ont parlé de la Grande-Bretagne traversant une “crise existentielle” et “vacillant sur le bord et tout ce que nous pouvons espérer, c’est que les choses n’empirent pas”. Il dit: