Jeremy Hunt prépare un “budget allégé sans réduction d’impôts”

Le chancelier Jeremy Hunt se préparerait à annoncer un budget allégé en mars sans aucune réduction d’impôt alors qu’il tente d’équilibrer les comptes après les turbulences financières du bref mandat de Liz Truss.

Certains députés conservateurs frustrés qui ont soutenu le plan du gouvernement Truss pour les réductions d’impôts radicales qui ont déclenché la panique du marché se préparent à pousser à nouveau pour le programme de « croissance ».

On pense que certains hauts responsables du cabinet Truss se sont réunis hier soir dans le bureau de l’ancien ministre du Trésor Simon Clarke pour lancer le groupe de croissance conservateur.

Mais M. Hunt ne prévoit pas de révéler de réductions d’impôts dès la déclaration budgétaire de mars et se concentrera plutôt sur la réduction de la dette, selon Le gardien.

“Nous n’avons pas assez de marge pour annoncer des réductions d’impôts à ce stade”, a déclaré une source au journal. « Ce ne serait pas responsable. Notre objectif est entièrement de stabiliser l’économie et, avec cela, de réparer notre réputation économique.

Cela signifierait que le budget d’automne est la perspective la plus probable de certaines réductions d’impôts, si Rishi Sunak souhaite que des changements soient apportés en avril suivant avant les élections générales prévues en 2024.

M. Hunt s’est engagé mercredi à s’attaquer au “cauchemar” d’une inflation élevée, car les derniers chiffres officiels ont montré qu’elle s’était légèrement atténuée en décembre – passant de 10,7% à 10,5%.

“Une inflation élevée est un cauchemar pour les budgets familiaux, détruit les investissements des entreprises et conduit à des grèves, donc aussi difficile soit-elle, nous devons nous en tenir à notre plan pour la faire baisser”, a déclaré la chancelière.

M. Hunt a déclaré que la chute était “la bienvenue”, mais a déclaré qu’il était important de maintenir des restrictions budgétaires. “Nous avons un plan pour aller plus loin et réduire de moitié l’inflation cette année, réduire la dette et faire croître l’économie – mais il est vital que nous prenions les décisions difficiles nécessaires et que nous menions à bien le plan.”

Le secrétaire général du TUC, Paul Nowak, a déclaré que l’inflation obstinément élevée – restant proche d’un sommet de 40 ans – montrait pourquoi les ministres devaient reculer et commencer à négocier sur les conflits salariaux provoquant une vague de grèves dans le secteur public.

“L’inflation reste supérieure aux augmentations de salaire que la plupart des travailleurs obtiennent – et bien supérieure aux offres salariales que Rishi Sunak tente d’imposer à des millions de travailleurs sans négociations équitables”, a déclaré le chef du syndicat.

Mais le ministre de l’Intérieur, Robert Jenrick, a utilisé la légère baisse d’un chiffre d’inflation comme une raison pour ne pas accorder aux travailleurs du secteur public en grève des augmentations de salaire significatives.

Appelant l’inflation le «grand mal», a-t-il déclaré à Sky News: «la pire chose que nous puissions faire au niveau national serait d’augmenter considérablement les salaires du secteur public, puis d’enraciner l’inflation dans l’économie britannique et d’entrer dans une sorte de spirale salariale qui être très préjudiciable.

Cela survient alors que des milliers d’infirmières à travers l’Angleterre se mettent à nouveau en grève mercredi et jeudi, tandis que le syndicat GMB devrait annoncer de nouvelles dates pour les grèves du personnel ambulancier plus tard dans la journée.

Des perturbations massives sont attendues le 1er février, lorsque les conducteurs de train des syndicats RMT et Aslef rejoindront les enseignants du NEU en Angleterre et au Pays de Galles, le personnel universitaire et environ 100 000 fonctionnaires du syndicat PCS.

Plus tôt cette semaine, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré que l’inflation devrait baisser rapidement en 2013. Mais il a également averti que la pénurie de travailleurs au Royaume-Uni constituait un “risque majeur” de faire baisser l’inflation aussi rapidement que prévu.

La porte-parole libérale démocrate du Trésor, Sarah Olney, députée, a déclaré que l’inflation continuait de “pousser les familles au bord du gouffre”, ajoutant: “Les familles et les retraités en difficulté méritent plus de soutien, mais le bilan du gouvernement en matière de crise du coût de la vie n’a été rien de moins qu’un échec.”