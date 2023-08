Hier soir, JEREMY Hunt a ordonné une enquête urgente sur le « débancage », le qualifiant de « menace » pour la liberté d’expression.

Le chancelier a demandé à la Financial Conduct Authority d’enquêter au milieu des craintes « qu’il puisse exister plus que nous ne le pensions ».

Le chancelier a demandé à la Financial Conduct Authority d’enquêter sur le « débancage » au milieu des craintes « qu’il puisse exister plus que nous ne le pensions » Crédit : Getty

Cela survient alors que les banques sont confrontées à des réformes généralisées concernant les fermetures de comptes, après que la querelle de Nigel Farage a conduit à la démission des principaux patrons de NatWest et Coutts.

L’ancien dirigeant de l’Ukip a présenté la preuve que son compte bancaire avait été injustement fermé par Coutts, propriété du groupe NatWest, car il n’était pas d’accord avec ses opinions politiques.

M. Hunt a déclaré plus tôt ce soir: « La raison pour laquelle je suis inquiet, c’est parce que la liberté d’expression est un droit humain fondamental.

« Et vous pouvez être d’accord ou pas d’accord avec Nigel Farage mais tout le monde veut pouvoir exprimer ses opinions.

« Mais dans la société d’aujourd’hui, vous avez besoin d’un compte bancaire pour fonctionner et donc une menace d’être débancarisé, comme le mot est maintenant largement utilisé, est une menace pour votre droit d’exprimer vos opinions.

« Nous avons donc des réglementations, je pense que c’est la réglementation 18 des réglementations sur les comptes de paiement, qui interdisent ce soi-disant débancage des personnes pour leurs opinions politiques.

« J’ai écrit au régulateur, qui est la Financial Conduct Authority.

« Ils ont le droit d’infliger des amendes très importantes aux banques s’ils constatent que cette pratique est répandue.

« Je veux savoir si c’est le cas et je veux savoir ce qu’ils font à ce sujet et ils ont dit qu’ils me répondraient d’ici septembre. »

M. Farage a répondu en tweetant: « Le chancelier a écrit à la FCA au sujet de mon cas et de la question de la dé-bancarisation. Merci Jeremy Hunt. »

Hier soir, la FCA a confirmé qu’elle enquêterait sur le débancage, demandant aux grandes entreprises combien de comptes elles avaient fermés ou refusés pour des raisons politiques.

Le chien de garde a déclaré: « Nous reconnaissons l’inquiétude croissante du public concernant la fermeture de comptes de paiement sans justification équitable. »