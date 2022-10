Jeremy Hunt nommé nouveau chancelier après que Liz Truss a renvoyé Kwasi Kwarteng

JEREMY Hunt a été nommé aujourd’hui nouveau chancelier britannique après que Liz Truss a limogé Kwasi Kwarteng.

L’ancien secrétaire aux Affaires étrangères et à la Santé a été confirmé cet après-midi comme premier ministre du Trésor par Downing Street.

Jeremy Hunt est le nouveau chancelier Crédit : Getty

Ed Argar a été promu secrétaire en chef du Trésor après le limogeage de Chris Philp.

Il assumera le rôle de Paymaster General au sein du Cabinet Office.

M. Hunt aurait été à l’étranger ces derniers jours, mais il est revenu avant le remaniement gouvernemental pour être nommé.

Le nouveau chancelier a perdu contre Boris Johnson lors de la course à la direction de 2019 lors d’un second tour en tête-à-tête voté par les membres conservateurs.

Il s’est également présenté au concours cette année, mais a été éliminé au début alors qu’il n’a remporté que 18 voix.

Il a juré qu’il serait le seul candidat capable de regagner la confiance des électeurs car il était « resté en dehors de la bulle Boris » et n’avait pas été entaché par la saga Partygate.

M. Hunt a été secrétaire à la Santé pendant six ans entre 2012 et 2018 sous la direction de David Cameron et de Theresa May.

Il est ensuite devenu président du Health Select Committee avant d’assumer ses nouvelles fonctions au sein du gouvernement.

M. Kwarteng a été limogé par Mme Truss cet après-midi à la suite de l’effondrement du marché déclenché par son mini budget.

Dans une lettre au Premier ministre confirmant son départ, le chancelier limogé a déclaré: “Vous m’avez demandé de vous retirer en tant que chancelier. J’ai accepté.”

Le Premier ministre a fait de son ami proche le bouc émissaire du gouvernement pour le chaos économique alors qu’elle cherche à réinitialiser son poste de premier ministre battu quelques semaines seulement après le début de son travail.

Un jour dramatique :

M. Kwarteng est revenu ce matin à Londres après avoir écourté son voyage à Washington pour des entretiens de crise à Downing St avec Mme Truss.

Mais il a plutôt été transporté au n ° 10 pour être renvoyé, confirmant plus tard qu’il avait été abandonné dans une lettre “souhaitant bonne chance à Mme Truss”.

Fidèle à sa vision de la réduction des impôts, il a déclaré: “Comme je l’ai dit à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, suivre le statu quo n’était pas une option.

“Pendant trop longtemps, ce pays a été accablé par de faibles taux de croissance et une fiscalité élevée – cela doit changer si ce pays veut réussir.”

Mme Truss a répondu que son ancien allié avait “fait passer l’intérêt national en premier”.

Mme Truss assiégée tiendra une conférence de presse en solo cet après-midi où elle devrait revenir sur certaines parties de son mini-budget de réduction d’impôts.