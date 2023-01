Jeremy Hunt NE RÉDUIRA PAS les impôts dans le budget car la flambée de l’inflation est encore trop élevée, ont déclaré les députés conservateurs

On a dit aux députés conservateurs de ne pas s’attendre à une manne fiscale dans le budget de mars.

Le chancelier Jeremy Hunt pense que l’inflation – actuellement toujours à un niveau stupéfiant de 10,5 % – est encore trop élevée pour faire encore de gros cadeaux.

Le chancelier Jeremy Hunt pense que l’inflation est encore trop élevée pour réduire les impôts dans le budget Crédit : La Méga Agence

Et on dit qu’il prévoit plutôt une déclaration de printemps allégée alors qu’il tente de remettre l’économie sur les rails et de réduire la dette.

Les ministres veulent réduire l’inflation de moitié cette année, car elle ronge les salaires et les budgets de millions de Britanniques endurcis.

L’inflation en décembre était de 10,5 %, en baisse par rapport aux 10,7 % de novembre.

Les deux mois de chutes sont survenus après un sommet de 41 ans de 11,1 % en octobre.

Mais le taux d’inflation est toujours cinq fois supérieur à l’objectif de 2 % fixé par la Banque d’Angleterre.

Les prix des denrées alimentaires ont grimpé de 16,8 % au cours de l’année jusqu’en décembre, les produits de base tels que le lait, le fromage et les œufs enregistrant les plus fortes augmentations.

Le chancelier a déclaré aux députés qu’il souhaitait toujours procéder à des réductions d’impôts avant les prochaines élections – qui auront probablement lieu en 2024 – mais devra peut-être attendre que l’économie commence à se redresser.

Un initié du gouvernement a déclaré: “Nous voulons des impôts bas et une monnaie saine. Mais la monnaie saine doit passer en premier, car l’inflation ronge la livre dans les poches des gens encore plus insidieusement que les impôts.”

Mais les conservateurs l’exhortent à réduire le fardeau fiscal exorbitant pour aider à atténuer la crise du coût de la vie pour les familles.

Boris Johnson a prononcé un discours la semaine dernière pour appeler les ministres à montrer qu’ils sont toujours le parti des faibles taux d’imposition dans le but de regagner du soutien avant les prochaines élections.

Et l’ex-PM Liz Truss rassemble ses partisans avec un nouveau groupe au Parlement pour faire pression pour des prélèvements plus bas qu’elle n’a jamais eu la chance de faire passer.

Liz Truss et ses partisans pousseraient les ministres à s’engager à réduire les impôts Crédit : Getty