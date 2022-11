Jeremy Hunt insiste sur le fait qu’il ne soutient PAS le retour au marché unique de l’UE après la réaction des conservateurs face aux revendications d’un nouvel accord

JEREMY Hunt a insisté aujourd’hui sur le fait qu’il NE VOULAIT PAS ramener la Grande-Bretagne dans le marché unique, après avoir été accusé d’avoir réfléchi en privé à un nouvel accord sur le Brexit.

La chancelière a déclenché un tollé cette semaine lorsque des informations ont révélé qu’il envisageait de déchirer l’accord de Boris Johnson sur le Brexit en faveur d’une relation à la suisse avec Bruxelles.

Jeremy Hunt a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas ramener la Grande-Bretagne dans le marché unique Crédit : AFP

Mais aujourd’hui, M. Hunt, qui soutient le reste, a nié avoir jamais eu l’intention de trahir les électeurs de Leave.

La chancelière a déclaré: “Je veux être clair sur ce que j’ai dit en public et en privé, et être absolument clair sur le fait que ma position et la position du gouvernement ont été et ont toujours été de soutenir… l’indépendance réglementaire totale.

“Je pense que vous pouvez regarder la déclaration d’automne pour voir que c’est ce que je crois, parce que c’est ce que j’ai réellement fait.”

M. Hunt a ajouté: “Je peux exclure toute suggestion selon laquelle le gouvernement a jamais eu l’intention… de passer à une situation où nous n’avons pas le contrôle total de nos réglementations et de faire des compromis sur la liberté de mouvement.

“Je peux absolument dire que cela n’a jamais été notre position et nous n’avons pas mis ces lièvres en fuite.”

Lundi, Rishi Sunak a promis que le Royaume-Uni ne poursuivrait pas une relation post-Brexit “qui repose sur l’alignement sur les lois de l’UE”.

Les eurosceptiques ont mis en garde le gouvernement contre la “trahison” du Brexit à la suite d’accusations de complot du Trésor.

Un tel accord obligerait le Royaume-Uni à obéir aux lois de l’UE, à faciliter le contrôle des migrations et même à verser de l’argent à Bruxelles – des lignes rouges pour les partisans du Brexit.

Dans un discours prononcé devant des chefs d’entreprise à Birmingham, M. Sunak a déclaré: “J’ai voté pour le Brexit, je crois au Brexit et je sais que le Brexit peut apporter, et offre déjà, d’énormes avantages et opportunités pour le pays.”

Il a salué les contrôles migratoires comme un bonus majeur du Brexit, mais a laissé la porte ouverte à des travailleurs plus qualifiés venant en Grande-Bretagne.

L’ancien secrétaire du Brexit, David Davis, a déclaré à Times Radio que l’accord suisse était “presque aussi contraignant” que dans le marché unique.