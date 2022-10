Jeremy Hunt insiste sur le fait que Liz Truss est toujours “aux commandes” malgré le revirement du plan économique

JEREMY Hunt a insisté sur le fait que Liz Truss était toujours “responsable” du gouvernement malgré l’abandon de Trussonomics.

Le nouveau chancelier a insisté sur le fait que le parti disposait de 18 mois pour redresser la situation avant une élection, car il signalait des réductions de dépenses douloureuses à venir.

Mme Truss rencontrait M. Hunt à Checkers dimanche Crédit : AP

Introduit pour remplacer le limogé Kwasi Kwarteng et redonner de la crédibilité à Downing Street, Hunt est désormais largement considéré comme la figure la plus puissante du gouvernement alors qu’il tente de remodeler les propres plans économiques du Premier ministre pour rassurer les marchés.

Il a déclaré dimanche à la BBC avec l’émission Laura Kuenssberg que Mme Truss restait “aux commandes” et a insisté sur le fait que les électeurs pouvaient toujours lui faire confiance.

Il a déclaré: “Elle a écouté. Elle a changé. Elle a été prête à faire la chose la plus difficile en politique, qui est de changer de cap.

“Ce que nous allons faire, c’est montrer non seulement ce que nous voulons, mais comment nous allons y arriver.”

Cela précède deux semaines de crise pour le gouvernement, alors que M. Hunt propose d’élaborer un nouveau plan budgétaire – en fait un budget complet – qui peut remettre de l’ordre dans le chaos des premières semaines de mandat de Mme Truss.

Alors que le nouveau chancelier a mis en garde contre les “décisions difficiles” et les nouvelles “économies d’efficacité” pour tous les départements, il a refusé d’entrer dans les détails sur les nouvelles réductions potentielles ou sur les promesses qui pourraient être supprimées dans le but d’économiser de l’argent.

Il a déclaré à la BBC: “Je ne retire rien de la table. Je veux conserver autant de réductions d’impôts que possible, car notre santé à long terme dépend d’une économie à faible taux d’imposition. Et je crois fermement ce.”

Selon le Sunday Times, une mesure envisagée est un report de l’objectif de M. Kwarteng de réduire d’un an le taux de base de l’impôt sur le revenu.

Mme Truss rencontrait M. Hunt à Checkers dimanche, alors que des rumeurs continuent de tourbillonner sur des complots visant à évincer le Premier ministre.

Le ministre du Trésor Andrew Griffith, s’exprimant sur Times Radio, a insisté sur le fait que le Premier ministre avait la “confiance du gouvernement”.

Mais le député conservateur Robert Halfon, président du Commons Education Committee, n’a pas fait grand-chose pour annuler les rapports de complot lors d’une apparition sur Sky News, lorsqu’il a refusé de nier que les députés envisageaient d’installer un nouveau chef.

Il a déclaré: “Bien sûr, les collègues ne sont pas satisfaits de ce qui se passe. Nous parlons tous pour voir ce qui peut être fait à ce sujet.”

Alors qu’il s’est arrêté avant d’appeler le premier ministre à partir, il a lancé une attaque extraordinaire contre le gouvernement et la philosophie directrice du mini-budget.

M. Halfon a déclaré: “Je crains qu’au cours des dernières semaines, le gouvernement n’ait ressemblé à des djihadistes libertaires et traité tout le pays comme une sorte de souris de laboratoire sur lesquelles mener des expériences de marché ultra, ultra libre. Et ce n’est pas là que le pays est.

“Il y a eu une histoire d’horreur après l’autre.”

« MANQUE DE CROISSANCE ÉCONOMIQUE »

Dans une intervention inhabituelle, le président américain Joe Biden a également semblé se joindre à la critique du plan de Mme Truss, déclarant aux journalistes : “Je n’étais pas le seul à penser que c’était une erreur” et qualifiant le résultat de “prévisible”.

Interrogé sur sa stratégie économique originale, il a ajouté que, même s’il n’était pas d’accord avec son plan, c’est au peuple britannique de décider.

M. Biden a également rejeté les inquiétudes concernant la force du dollar : “Le problème est le manque de croissance économique et de politique saine dans d’autres pays”.

Alors que les cercles politiques et économiques au Royaume-Uni et au-delà évaluent le nouveau chancelier, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré qu’il avait parlé à M. Hunt après sa nomination vendredi.

S’exprimant depuis Washington, il a déclaré que les deux hommes avaient eu une “réunion d’esprit” sur la question de la “viabilité budgétaire” car il a noté que l’Office for Budget Responsibility était désormais “de retour dans le tableau”.

Mais il a également averti que les taux d’intérêt pourraient devoir être relevés plus que prévu initialement pour lutter contre l’inflation.

Des questions subsistent également quant à savoir si le gouvernement sera en mesure de gagner suffisamment de soutien d’un parti divisé pour une série de décisions douloureuses sur les impôts et les dépenses qui ont déjà rappelé les souvenirs de l’ère d’austérité sous David Cameron et George Osborne.

Dans un article pour The Sun, Mme Truss a admis que le limogeage de son ami et âme sœur idéologique, M. Kwarteng, avait été une « clé à molette », a déclaré : « Nous ne pouvons pas ouvrir la voie à une économie à faible taux d’imposition et à forte croissance sans maintenir la confiance du marchés dans notre engagement pour une monnaie saine.”

Dimanche, le parti travailliste a de nouveau frappé le gouvernement, le secrétaire aux affaires fantôme Jonathan Reynolds affirmant que toutes les réductions qu’il introduit maintenant sont entièrement dues à sa propre “incompétence”.

Il a déclaré dimanche à la BBC avec l’émission Laura Kuenssberg: “Je ne sais même pas quelle est la politique économique de ce gouvernement en ce moment. Je ne sais pas quels éléments du budget s’appliquent toujours, et je ne sais pas ce que nous entendrons la semaine prochaine.”