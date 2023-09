Jeremy Hunt insiste sur le fait que les ministres ont agi rapidement face à la crise scolaire en ruine, malgré les preuves selon lesquelles ils avaient été prévenus auparavant

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La chancelière a insisté sur le fait que les ministres agissaient sur les écoles en ruine risquant de s’effondrer, car ils avaient été informés des dangers, malgré les preuves dont ils avaient été avertis il y a des années.

Jeremy Hunt a nié dimanche que le programme d’austérité du gouvernement soit responsable de l’état des bâtiments, tandis que les travaillistes ont accusé les conservateurs de « négligence ».

Plus de 100 écoles sont confrontées à la fermeture de bâtiments construits à partir de panneaux de béton cellulaire potentiellement dangereux avant la rentrée cette semaine.

D’autres bâtiments publics comme les hôpitaux et les tribunaux seraient également menacés, tandis que le nombre d’écoles touchées pourrait également augmenter à mesure que les contrôles sont effectués.

Lorsqu’on lui a demandé s’il acceptait que les décisions de réduction des investissements publics soient à blâmer, M. Hunt a répondu: « Non », tout en affirmant que le dernier gouvernement était « à court d’argent » et avait laissé le nouveau gouvernement avec des « décisions difficiles ».

« Dès que nous avons découvert qu’il y avait des problèmes, nous avons agi en conséquence », a-t-il déclaré à la BBC.

L’un des premiers actes du gouvernement de David Cameron en 2010 a été d’annuler le programme Building Schools for the Future de Gordon Brown, qui visait à rénover le parc scolaire.

Lorsqu’on lui a demandé si des suggestions selon lesquelles jusqu’à 7 000 écoles pourraient être touchées, M. Hunt a répondu : « Je ne veux pas spéculer sur ces chiffres. Parce que je pense que cela pourrait effrayer inutilement les gens. »

Dimanche, un lanceur d’alerte du ministère de l’Éducation qui travaillait dans le cabinet privé de Nadhim Zahawi, alors secrétaire à l’Éducation, a affirmé que des alertes régulières traversaient le bureau des ministres.

Ils dit le Observateur journal que les ministres et les conseillers spéciaux « essayaient de dépenser le moins possible » et qu’ils avaient vu au moins quatre avertissements détaillés concernant le « béton cellulaire autoclavé armé » en l’espace de quelques mois début 2022.

Pendant ce temps, le journal rapports que le ministère de l’Éducation a été averti il ​​y a quatre ans par des ingénieurs en structure que les écoles construites en béton pourraient s’effondrer sans avertissement.

M. Hunt a déclaré à la BBC : « Nous avons mené cette enquête exhaustive auprès de 22 000 écoles après l’incident initial de 2018.

« Puis, au cours des mois d’été, de nouvelles informations sont apparues suggérant que certains des bâtiments qui étaient auparavant classés comme sûrs pourraient ne pas l’être, et le secrétaire à l’Éducation a donc immédiatement agi en conséquence : il s’agissait de 156 écoles.

« Des mesures ont été prises pour un tiers d’entre eux, soit 52 d’entre eux, ce qui leur a permis de fonctionner tout à fait normalement. Les 100 autres, la majorité, sont toujours capables de fonctionner en présentiel. »

