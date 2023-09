Jeremy Hunt insiste sur le fait que le plan visant à réduire de moitié l’inflation « fonctionne » malgré une nouvelle hausse des taux d’intérêt à l’horizon

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le chancelier Jeremy Hunt a insisté sur le fait que son plan visant à réduire de moitié l’inflation « fonctionnait » malgré de nouvelles hausses attendues des taux d’intérêt et une hausse des factures d’énergie qui devraient infliger encore plus de souffrance aux ménages.

Au cours des mois d’été, les chiffres de l’inflation sont tombés à 6,8 pour cent – ​​son niveau le plus bas depuis plus d’un an – avec une croissance de l’économie britannique de 0,5 pour cent en juin.

Cependant, la Banque d’Angleterre prévoit que l’inflation atteindra 7,1 pour cent plus tard ce mois-ci et que les chiffres devraient tomber à environ 5 pour cent d’ici la fin de l’année.

M. Hunt a déclaré qu’il savait que les budgets familiaux étaient encore tendus, mais il a insisté sur le fait que « nous sommes sur la bonne voie pour réduire de moitié l’inflation cette année et qu’en respectant notre plan, nous allégerons la pression sur les familles et les entreprises ».

Le chancelier Jeremy Hunt a insisté sur le fait que son plan visant à réduire de moitié l’inflation « fonctionnait » (PENNSYLVANIE)

« Et cela ne devrait pas surprendre, malgré les doutes de certains. Les derniers chiffres montrent que nous avons mieux rebondi que de nombreuses autres économies du G7 et que nous sommes l’un des pays les plus attractifs au monde pour investir.

Mais les travaillistes ont déclaré que ces commentaires étaient « complètement déconnectés » des difficultés financières auxquelles sont confrontées les familles.

Alors que le Parlement revient des vacances d’été, la chancelière s’est engagée à « améliorer la productivité » dans le secteur public.

M. Hunt réprimera également les heures que les fonctionnaires consacrent au « travail non essentiel » et à l’administration et analysera où le personnel passe son temps pour rationaliser l’efficacité et économiser de l’argent.

« Ce gouvernement libère le potentiel du Royaume-Uni – en attirant davantage d’investissements, en créant de nouveaux emplois et en favorisant la croissance de l’économie », a-t-il ajouté.

Un communiqué du Trésor ajoute que le gouvernement s’engage à poursuivre la « croissance économique », soulignant ses efforts pour établir 12 zones d’investissement à travers le Royaume-Uni pour soutenir ce qu’il appelle les « industries de croissance ». Dans le Yorkshire du Sud, la première zone d’investissement aurait rassemblé plus de 80 millions de livres sterling d’investissements privés, qui, selon le Trésor, créeront plus de 8 000 emplois d’ici 2030.

De même, il a révisé ses politiques de dépenses pour les entreprises dans le but de « stimuler les investissements au Royaume-Uni », ce qui équivaut à une réduction d’impôts de 27 milliards de livres sterling.

Cependant, les travaillistes ont fait valoir que passer d’une « croissance nulle à une croissance faible » n’était pas une raison de se réjouir.

Le parti a également exprimé son inquiétude quant au sort des propriétaires confrontés à des factures d’énergie exorbitantes, qui devraient encore augmenter cet automne.

Même si le nouveau plafonnement des prix de l’énergie entraînera une diminution des factures des ménages de 7 % en moyenne, l’analyste de l’énergie Cornwall Insight prévoit qu’elles resteront élevées en 2024 et que les clients finiront par payer davantage parce que les paiements de soutien aux factures d’énergie du gouvernement ont pris fin.

« Les commentaires de Jeremy Hunt sont complètement déconnectés des réalités économiques auxquelles sont confrontées les familles britanniques », a déclaré la députée Rachel Reeves, chancelière fantôme du Labour.

« Passer d’une croissance nulle à une croissance faible ne mérite pas un tour de victoire et ne devrait pas être le sommet de nos ambitions.

« Après 13 ans d’échec économique, les conservateurs ont fait s’effondrer l’économie et laissé les travailleurs dans une situation encore pire, avec des impôts plus élevés, des hypothèques plus élevées et des factures plus élevées. La Grande-Bretagne ne peut pas risquer encore cinq années supplémentaires de chaos et d’instabilité sous la direction des conservateurs.

« Le plan économique du parti travailliste consiste à investir en Grande-Bretagne afin que nous puissions débloquer la croissance, réduire les factures des ménages et améliorer la situation des travailleurs dans toutes les régions du pays. »