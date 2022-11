Jeremy Hunt gèle les abattements fiscaux pendant 2 ans de plus et abaisse le seuil du taux maximal de 45p

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Davantage de Britanniques paieront des taux d’imposition plus élevés après l’état d’automne alors que Jeremy Hunt annonce qu’il gèle les allocations pendant deux années supplémentaires et abaisse le seuil du taux maximal de 45p.

Le chancelier a déclaré que réduire le point de départ du taux le plus élevé de 150 000 £ à 125 140 £ verrait les plus riches payer 1 200 £ supplémentaires chaque année.

La décision de geler le chiffre des revenus auquel le taux de 20p et 40p verra beaucoup plus de Britanniques payer des impôts ou payer des taux plus élevés.

Dévoilant 55 milliards de livres sterling de réductions de dépenses et d’augmentations d’impôts, M. Hunt a insisté sur le fait qu’il s’assurait que “ceux qui ont plus contribuent davantage” et que ses hausses d’impôts éviteraient “de nuire à la croissance”. Bien que les hausses soient “substantielles”, le pourcentage du PIB pris en impôts n’augmenterait que de 1% sur cinq ans, a-t-il déclaré.

La chancelière a également confirmé que les réductions de 4 milliards de livres sterling par an de l’aide à l’étranger se poursuivraient indéfiniment, au lieu de revenir à son objectif de 0,7% du revenu national.

Il a confirmé que les budgets de la plupart des départements de Whitehall ne seront pas augmentés en fonction de l’inflation galopante, bien qu’ils aient été fixés alors que les prix augmentaient d’environ 3%, et non de 11%.

Mais il a fait une exception pour l’éducation, annonçant qu’elle recevrait 2,3 milliards de livres sterling supplémentaires par an, alors que de nouvelles coupes étaient à craindre.

Les abattements fiscaux avaient déjà été gelés jusqu’en 2026, mais cela se poursuivra jusqu’en 2028, car M. Hunt cherche à couvrir “un peu moins de la moitié” de ses économies de coûts grâce aux hausses d’impôts.

La réduction du seuil de 45p est un renversement étonnant de la proposition de Kwasi Kwarteng de le supprimer complètement dans son mini-budget désastreux.

« Je comprends la motivation du mini-budget de mon prédécesseur et il a eu raison d’identifier la croissance comme une priorité. Mais les réductions d’impôts non financées sont aussi risquées que les dépenses non financées », a déclaré M. Hunt aux députés.

« Quiconque dit qu’il existe des réponses faciles n’est pas franc avec les Britanniques : certains plaident pour des réductions de dépenses, mais cela ne serait pas compatible avec des services publics de qualité.

« D’autres disent que les économies devraient être réalisées en augmentant les impôts, mais les conservateurs savent que les économies à fiscalité élevée nuisent aux entreprises et érodent la liberté.

« Nous voulons des impôts bas et de l’argent sain. Mais l’argent sain doit passer en premier parce que l’inflation ronge la livre dans les poches des gens encore plus insidieusement que les impôts.

“Ainsi, avec un peu moins de la moitié de la consolidation de 55 milliards de livres sterling provenant de l’impôt et un peu plus de la moitié des dépenses, il s’agit d’un plan équilibré pour la stabilité.”