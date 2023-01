Jeremy Hunt freine les espoirs de réduction d’impôt alors que les emprunts atteignent un niveau record

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Le chancelier Jeremy Hunt a atténué les espoirs des conservateurs de réduire les impôts lors de son prochain budget alors que les derniers chiffres du gouvernement montrent que les emprunts de l’État ont atteint un nouveau record le mois dernier.

M. Hunt a promis de s’en tenir aux “décisions difficiles” nécessaires pour équilibrer les comptes, car le coût croissant des programmes de soutien à l’énergie et la flambée des intérêts sur la dette ont poussé les emprunts à un record en décembre.

On dit que la chancelière se prépare à décevoir les députés conservateurs frustrés qui ont soutenu le plan du gouvernement Truss pour les réductions d’impôts radicales avec un budget « allégé » en mars.

L’Office des statistiques nationales (ONS) a déclaré que les emprunts du gouvernement avaient atteint 27,4 milliards de livres sterling bien plus que prévu le mois dernier, bondissant de 16,7 milliards de livres sterling d’une année sur l’autre et marquant le chiffre mensuel le plus élevé depuis le début des enregistrements.

Les chiffres officiels ont montré que les emprunts avaient augmenté de près de 7 milliards de livres sterling en coûts provenant des programmes de soutien à l’énergie, l’ONS estimant que le gouvernement avait dépensé 5 milliards de livres sterling le mois dernier pour sa garantie des prix de l’énergie plafonnant les factures annuelles, avec 1,9 milliard de livres supplémentaires payés pour l’électricité. paiements de soutien de facture.

M. Hunt a déclaré que le gouvernement prenait “des décisions difficiles pour réduire la dette”, ajoutant: “En ce moment, nous aidons des millions de familles à faire face au coût de la vie, mais nous devons également nous assurer que notre niveau d’endettement est équitable pour les générations futures”.

La chancelière a ajouté: “Nous avons déjà pris des décisions difficiles pour faire baisser la dette, et il est essentiel que nous nous en tenions à ce plan afin de pouvoir réduire de moitié l’inflation cette année et relancer la croissance.”

Les paiements d’intérêts sur la dette publique sont passés de 8,7 milliards de livres sterling à 17,3 milliards de livres sterling en glissement annuel le mois dernier – le mois de décembre le plus élevé jamais enregistré et le deuxième en importance en un seul mois – en raison d’une inflation vertigineuse.

Au cours de l’exercice clos en décembre, la facture des intérêts de la dette du gouvernement a bondi à 87,8 milliards de livres sterling et l’organisme de surveillance budgétaire britannique, l’Office for Budget Responsibility (OBR), estime qu’il atteindra 115,7 milliards de livres sterling d’ici la fin de l’année complète en mars.

Le gouvernement paie un prix élevé pour le programme de garantie des prix de l’énergie, lancé pour aider les ménages à faire face aux factures de gaz et d’électricité douloureuses en plafonnant la facture annuelle à 2 500 £.

Le soutien deviendra moins généreux, le plafond passant à 3 000 £ en avril. Les entreprises se voient offrir une aide similaire, mais celle-ci sera également considérablement réduite à partir de la fin mars.

Le gouvernement verse également aux ménages 400 £ chacun sur six mois pour les aider à payer leurs factures. Le coût de cela s’ajoute à l’impact de l’inflation, qui a atteint des sommets de plus de 40 ans en raison de la crise de l’énergie et du coût de la vie, étant donné qu’une grande partie de la dette nette du secteur public est liée au RPI.

L’ONS a déclaré que la dette du secteur public avait atteint 2,5 milliards de livres sterling fin décembre 2022, soit environ 99,5% du produit intérieur brut (PIB), un niveau observé pour la dernière fois au début des années 1960.

Mais Samuel Tombs de Pantheon Macroeconomics a déclaré que la pression sur les finances publiques en difficulté du pays devrait s’atténuer, la baisse des prix de gros de l’énergie devant rendre sa garantie de facture énergétique moins chère.

Cela survient alors que des rapports affirment que le gouvernement envisage de relever l’âge de la retraite de 67 à 68 ans, ce qui devrait se produire en 2046, avant la fin des années 2030.

Les responsables du Trésor voudraient que le changement intervienne dès 2035, selon Le soleil. Mais le secrétaire au travail et aux pensions, Mel Stride, ferait pression pour 2042 parce que l’augmentation de l’espérance de vie ne s’est pas concrétisée.

M. Hunt et Rishi Sunak ont ​​été avertis qu’ils “jouaient avec le feu” si le changement intervenait avant les prochaines élections générales, même si cela permettrait de lever des milliards pour les finances en difficulté du pays.