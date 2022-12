Jeremy Hunt fait face à la révolte des conservateurs alors qu’un rapport explosif révèle que 7 milliards de livres sterling de l’argent des contribuables sont gaspillés dans des projets réveillés

JEREMY Hunt fait face à une révolte des conservateurs suite à des affirmations explosives selon lesquelles 7 milliards de livres sterling de l’argent des contribuables ont été gaspillés dans des projets réveillés.

Un rapport du groupe de réflexion conservateur Way Forward, publié lundi, intervient quelques semaines seulement après que les impôts ont été relevés aux niveaux des années 1940.

Le chancelier Jeremy Hunt au banquet du maire au Guildhall Crédit : AFP

Il constate que des milliards de livres sont gaspillées chaque année pour la formation sur les préjugés inconscients, les quangos et les responsables de l’égalité et de la diversité.

Une quarantaine de députés conservateurs stupéfiants ont écrit au chancelier pour lui demander de prendre des mesures urgentes pour réprimer les dépenses publiques gonflées.

La suppression des projets réveillés libérera des milliards pour des réductions d’impôts, ont-ils déclaré.

Dans une lettre fulgurante vue par The Sun dimanche, ils disent: «Dans le récent budget, le gouvernement a décidé de taxer le public britannique à des niveaux jamais vus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et de dépenser plus d’argent public en 2023 et 2024 qu’à n’importe quel moment depuis le milieu des années 1970.

“Nous devons être en mesure de rassurer nos électeurs, qui s’inquiètent de la crise du coût de la vie, que chaque centime de l’argent des contribuables dépensé en leur nom est rentable et n’est pas gaspillé.”

Ils disent que le rapport – intitulé Defunding Politically Motivated Campaigns – montre l’ampleur du gaspillage du Trésor sur les « activités politiquement motivées et qui divisent ».

Ils ont ajouté : “Nous aurons de bien meilleures chances de réduire les impôts ou de dépenser davantage pour les services publics de première ligne si nous mettons fin à ce type de gaspillage.”

La lettre a été signée par de grandes bêtes conservatrices, dont l’ancien chef Iain Duncan Smith et l’ancien président du parti Sir Jake Berry.

Une source du Trésor a déclaré qu’ils examineraient le rapport.

Ils ont souligné que M. Hunt avait déjà lancé un examen des gains d’efficacité pour tenter de réduire les dépenses publiques.