Jeremy Hunt fait allusion à des réductions d’impôts alors qu’il exhorte les conservateurs à ne pas dénoncer le pays

Le chancelier a exhorté les conservateurs à « ne pas se dénigrer », avertissant que la création d’un « récit inexact » sur la Grande-Bretagne pourrait en faire une réalité.

Jeremy Hunt a déclaré avoir remarqué un « déclinisme insidieux » parmi « ceux qui étaient optimistes comme moi » lorsqu’il s’agissait de sujets tels que le Brexit et les performances économiques du Royaume-Uni.

Cela fait suite à une semaine d’attaques bleues sur bleues au cours desquelles les conservateurs, dont la ministre de l’Intérieur Suella Braverman, l’ancien secrétaire aux affaires Jacob Rees-Mogg et l’ancien négociateur du Brexit Lord Frost, ont utilisé une conférence sur le conservatisme national pour contester le bilan du gouvernement.

Dans un article pour Le télégraphe quotidienM. Hunt a déclaré: «Ne nous dénigrons pas et ne permettons pas à un récit corrosif et inexact sur la Grande-Bretagne de devenir une prophétie auto-réalisatrice.

« Les conservateurs savent dans notre ADN que nous sommes un grand pays avec un brillant avenir – si nous le choisissons.

« Alors allons-y et faisons en sorte que cela se produise. Après tout, c’est pour cela que nous avons été élus.

Il a défendu l’accent mis par le Premier ministre Rishi Sunak sur la réduction de moitié de l’inflation d’ici la fin de l’année, affirmant que c’était le « moyen le plus rapide de remettre de l’argent dans les poches des gens ».

Le chancelier a déclaré que la réduction de l’inflation ouvrirait la voie à des réductions d’impôts, mais il a refusé de fixer une date à laquelle les réductions d’impôts seraient annoncées.

M. Sunak a fait de la réduction de moitié de l’inflation l’une de ses cinq priorités, avec la croissance de l’économie, la réduction de la dette, la réduction des listes d’attente du NHS et l’arrêt des bateaux de migrants de traverser la Manche vers la Grande-Bretagne.

M. Hunt a déclaré: «Une inflation élevée est la hausse d’impôt la plus odieuse de toutes, érodant 10% de nos salaires et de nos économies au cours de la dernière année seulement.





Une faible inflation nous permettra de réduire les impôts – ce que nous voulons faire le plus tôt possible Chancelier Jeremy Hunt

« Réduire de moitié l’inflation cette année, l’une de nos cinq priorités, est le moyen le plus rapide de remettre de l’argent dans les poches des gens, de mettre fin aux conflits industriels, de restaurer la confiance des consommateurs et de permettre aux entreprises d’investir.

« Et parce que c’est la clé d’une croissance soutenue, une faible inflation nous permettra de baisser les impôts, ce que nous voulons faire le plus tôt possible. »

Ses commentaires interviennent alors que les factures d’énergie devraient chuter jusqu’à 450 £ lorsque le nouveau plafond des prix sera annoncé le 25 mai.

Les prévisions de l’analyste de marché Cornwall Insight indiquent qu’il y aura une diminution de 1 227 £ par rapport au plafond d’avril, qui était fixé à 3 280 £.

Les consommateurs ne sont pas directement affectés par le plafonnement des prix en raison de la garantie du prix de l’énergie (EPG) du gouvernement, qui limite la facture d’énergie d’un ménage typique à l’équivalent de 2 500 £ par an.

Cependant, à partir de juillet, les factures des ménages reviendront au plafond de prix, a déclaré Cornwall Insight.

Le Dr Craig Lowrey, consultant principal du cabinet d’analystes, a déclaré: «Selon ces prévisions, un consommateur moyen verrait ses factures chuter d’environ 450 £ par rapport aux niveaux existants de la garantie des prix de l’énergie, les factures étant actuellement prévues pour rester relativement stables au cours de la période. neuf prochains mois.

Mais Cornwall Insight a déclaré que, alors que les factures baissaient, il ne s’attendait pas à ce qu’elles reviennent aux niveaux d’avant Covid « avant la fin de la décennie au plus tôt ».

« Malheureusement, il semble que ces prix pourraient devenir la nouvelle norme », a ajouté le Dr Lowrey.

Le prix de l’énergie de gros a augmenté à mesure que les restrictions de Covid ont été assouplies puis ont explosé après l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’année dernière.

Les prix de l’énergie ont montré des signes de détente au cours des dernières semaines, mais les consommateurs continuent de voir leur budget grevé par la hausse des prix alimentaires.