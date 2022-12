Jeremy Hunt face aux appels pour protéger les gens des expulsions de Noël

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le chancelier Jeremy Hunt fait face à des appels à une action rapide pour empêcher les gens de perdre leur maison pendant la saison des fêtes, au milieu d’avertissements selon lesquels des dizaines de milliers de ménages font face à d’énormes augmentations des factures de logement au cours des dernières semaines de 2022.

Le chef libéral démocrate, Sir Ed Davey, a appelé à une interdiction d’urgence des saisies bancaires pendant la période de Noël, similaire aux protections offertes aux titulaires d’hypothèques pendant les fermetures de Covid.

Et il a déclaré que le gouvernement devrait immédiatement mettre en œuvre son interdiction des expulsions sans faute, promise depuis longtemps, pour protéger les locataires, ainsi qu’un moratoire sur les expulsions basées sur les arriérés de loyer.

Les chiffres des libéraux démocrates suggèrent qu’environ 62 500 ménages seront confrontés à une forte augmentation des remboursements hypothécaires au cours de la période du 14 au 31 décembre, car ils sont contraints à des conditions moins favorables à mesure que leurs accords doivent être renégociés.

On estime que les ménages renégociant leurs hypothèques au cours des prochaines semaines seront confrontés à une moyenne de 3 000 £ ajoutés aux factures annuelles, avec une incertitude supplémentaire pour ceux qui passeront d’offres à taux fixe à des offres variables.

Et une proportion croissante est susceptible de voir des maisons reprises par des prêteurs. Le total de 3 860 affaires portées devant les tribunaux entre juillet et septembre a augmenté de 30% par rapport à l’année précédente, et la Banque d’Angleterre a relevé les taux d’intérêt à deux reprises depuis lors, avec une autre hausse attendue jeudi.

Les libéraux démocrates proposent un nouveau fonds de protection hypothécaire, offrant des subventions allant jusqu’à 300 £ par mois pour protéger toute personne dont les versements hypothécaires augmentent de plus de 10% du revenu de leur ménage.

Sir Ed a déclaré: «Des milliers de familles sont confrontées à un cauchemar avant Noël alors que leurs versements hypothécaires mensuels explosent.

« Le gouvernement conservateur a mis des centaines de livres sur les hypothèques des gens grâce à son mini-budget désastreux. Le moins qu’ils puissent faire maintenant est de prendre la responsabilité de réparer ce gâchis et de protéger les propriétaires au bord du gouffre.

«Jeremy Hunt doit agir maintenant avant qu’il ne soit trop tard, en introduisant une interdiction temporaire de saisie de maisons et un fonds de sauvetage hypothécaire pour soutenir les plus durement touchés. Le gouvernement doit également enfin mettre en place son interdiction des expulsions sans faute, promise depuis longtemps, pour protéger les locataires à risque de se retrouver sans abri cet hiver.

“Personne ne devrait risquer de perdre sa maison ce Noël parce que le gouvernement conservateur a fait chuter l’économie.”

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nous protégeons les familles vulnérables du sans-abrisme cet hiver avec 50 millions de livres supplémentaires pour empêcher les expulsions et garantir de nouveaux endroits où vivre.

«La chancelière a récemment rencontré les plus grands prêteurs du Royaume-Uni pour faire tout leur possible pour soutenir les titulaires de prêts hypothécaires en difficulté financière et nous versons des paiements de coût de la vie d’une valeur de 1 200 £ aux 8 millions de familles les plus vulnérables. Cela s’ajoute au plafonnement des factures d’énergie des gens cet hiver et le prochain.

“Garantir un accord équitable pour les locataires reste une priorité pour le gouvernement, c’est pourquoi nous respecterons notre engagement d’abolir les expulsions “sans faute” de l’article 21.”