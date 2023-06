Jeremy Hunt et Rishi Sunak ont ​​louablement obtenu au moins une aide pour les hypothèques en flèche

Restructuration de prêt

Compte tenu de leurs options limitées, Rishi Sunak et Jeremy Hunt ont louablement obtenu au moins une aide pour les prêts hypothécaires en flèche.

Les emprunteurs pourront réduire leurs paiements en optant pour un prêt à intérêt uniquement ou en prolongeant leur durée de remboursement.

Le chancelier Jeremy Hunt utilise les ressources limitées dont il dispose pour tenter d’atténuer la crise des taux hypothécaires Crédit : Getty

Aucune maison ne sera reprise avant au moins un an, date à laquelle les taux auront, espérons-le, baissé. Des congés de paiement sont possibles.

Il est facile et naturel de blâmer le gouvernement pour les hausses de taux.

En réalité, ils ont été causés par Covid et la guerre qui alimente l’inflation – et par le chef maladroit de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, qui a réagi bien trop tard.

Le Premier ministre ne peut pas faire grand-chose.

Les conservateurs et les travaillistes ont à juste titre rejeté les appels erronés demandant aux contribuables de renflouer les créanciers hypothécaires.

La nationalisation des pertes sur prêts immobiliers des particuliers ferait vraiment chuter la Grande-Bretagne.

Sunak doit rester fort, agir là où il le peut et prier pour que la crise passe.

Médecins, non

Les dirigeants du syndicat des médecins juniors menacent de voler la couronne de Just Stop Oil en tant que saboteurs les plus arrogants et déraisonnables de Grande-Bretagne.

Les débrayages des militants corbynites coûtent des millions au NHS par jour tout en faisant du mal aux malades.

Cela ne peut pas être ce que veulent vraiment les jeunes médecins alors qu’ils sont menés dans une nouvelle grève pendant cinq jours consécutifs.

La BMA laisse entendre qu’elle pourrait faire des compromis sur sa demande de rémunération initiale.

Ces 35 % sont manifestement inabordables et excessifs, tandis que l’insistance pour que toute érosion des salaires depuis la crise financière de 2008 soit inversée est en principe erronée.

Le salaire de presque tout le monde a souffert du krach mondial, puis de l’austérité, du Covid et de la guerre.

Pourquoi l’histoire devrait-elle être réécrite pour exempter uniquement les membres de la BMA ?

Le co-leader des médecins est un ex-écolier choyé âgé de 28 ans.

Lui et ses copains autorisés doivent se dégriser.

Malheureusement, ils semblent beaucoup plus désireux de jouer un rôle en tant que petit Arthur Scargills que de travailler pour le NHS qu’ils prétendent vénérer.

QUI est là ?

Faut-il s’étonner que nos dirigeants politiques soient si pris par l’ingérence de l’État nounou étant donné les édits puritains insensés vomis par l’Organisation mondiale de la santé ?

Des études répétées montrent qu’un verre occasionnel peut être bon pour vous.

Ce n’est pas le cas, déclare le directeur de l’OMS pour l’Europe, le Dr Hans Kluge, qui a interdit l’alcool dans les réunions de l’organisme et estime que « toute consommation d’alcool est nocive. . . il n’y a pas de niveau sûr ».

Il y a deux ans, l’OMS a rédigé un rapport exhortant à la « prévention de la consommation d’alcool chez les femmes en âge de procréer » – environ 16 à 45 ans.

Bonne chance avec ça.

Comment une tenue si effroyablement lente à se réveiller à Covid, un fléau qui a tué des millions de personnes, peut-elle être obsédée par une consommation d’alcool même minimale qu’elle ne peut pas et ne doit pas arrêter ?