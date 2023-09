Jeremy Hunt estime que les réformes sociales et l’IA pourraient aider à mettre fin à la « hausse constante des impôts »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le chancelier Jeremy Hunt a déclaré que les réformes de la protection sociale et l’intégration de l’intelligence artificielle dans le secteur public pourraient être le moyen de mettre fin au « cercle vicieux de la hausse constante des impôts ».

Le ministre du Cabinet a déclaré Les temps que l’utilisation des avancées technologiques dans l’enseignement, la police et les soins de santé serait un moyen de rationaliser l’État et de réduire le fardeau des finances publiques.

Il a déclaré que l’IA conduirait à « la plus grande transformation des services publics de notre vie ».

Le Parti conservateur doit se réunir dimanche à Manchester pour le début de sa conférence annuelle d’automne, avec les grands conservateurs réclamant des réductions d’impôts.

Cela survient après que les experts ont déclaré que les conservateurs auraient présidé, entre les élections de 2019 et les prochaines élections générales, la plus grande série d’augmentations d’impôts depuis au moins la Seconde Guerre mondiale.

Selon une analyse du groupe de réflexion de l’Institut d’études fiscales (IFS), les impôts auront augmenté jusqu’à environ 37 pour cent du revenu national, soit environ 3 500 £ de plus par ménage.

Liz Truss, l’éphémère prédécesseur du Premier ministre Rishi Sunak – qui devrait s’exprimer à Manchester contre les niveaux d’imposition actuels – a déclaré que les impôts élevés étaient la cause de la « stagnation » de l’économie britannique.





Nous devons trouver une formule qui ne signifie pas que nous sommes engagés dans un cercle vicieux d’impôts toujours plus élevés. Chancelier Jeremy Hunt

« Nous devrions toujours chercher à réduire la pression fiscale, surtout quand les budgets familiaux sont soumis à une telle pression », a-t-elle tweeté vendredi.

Le mini-budget de l’ancienne Première ministre présenté il y a 12 mois par son chancelier de l’époque, Kwasi Kwarteng, a fait chuter la valeur de la livre sterling et faire monter les taux hypothécaires en flèche en raison de la réaction négative du marché à ses 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts non financées.

Mme Truss et 32 ​​autres députés conservateurs, dont l’ancien président du parti Sir Jake Berry, auraient juré de ne pas voter pour la déclaration d’automne de la chancelière si elle contenait des augmentations d’impôts.

M. Hunt a déjà déclaré qu’il ne procéderait à aucune réduction d’impôts lors de la déclaration d’automne de novembre.

Alors que des élections générales sont attendues l’année prochaine, le chancelier pourrait profiter de son budget du printemps pour dévoiler des réductions d’impôts avant la publication du prochain manifeste conservateur.

« Nous ne sommes pas du tout en mesure de parler de réductions d’impôts », a-t-il déclaré. Les temps.

« La question à laquelle nous devons répondre pour le peuple britannique est la suivante : que faites-vous pour vous mettre dans une position où vous pouvez réduire les impôts de manière crédible ? »

Il a déclaré que la voie vers des réductions d’impôts, qui, selon certains économistes et conservateurs, contribuent à stimuler la croissance économique, dépendrait de la création d’un « État plus productif, et non d’un État plus grand ».

« Nous avons besoin d’un État qui ne se contente pas de fournir les services qu’il fournit actuellement, mais qui améliore réellement les services qu’il fournit et qui reconnaît qu’il y aura davantage de recours à ces services avec une population vieillissante », a-t-il déclaré.

« Mais nous devons trouver une formule qui ne signifie pas que nous sommes engagés dans un cercle vicieux d’impôts toujours plus élevés. »

M. Hunt a déclaré que l’IA pourrait « transformer » le secteur public, en aidant les enseignants à corriger les devoirs, en aidant la police à identifier les points chauds de la criminalité et en fournissant aux médecins et aux infirmières des « diagnostics plus précis ».

Concernant les réformes sociales, il a déclaré que 100 000 personnes par an « quittaient leur emploi pour bénéficier d’allocations sociales sans aucune obligation de chercher du travail » – un signe qui, selon lui, montrait que le système ne fonctionnait pas.

Il a déclaré au journal que le système de protection sociale devait être un « mélange de carotte et de bâton », avec davantage d’aide nécessaire pour aider les gens à trouver du travail étant donné que « les emplois ne manquent pas ».

Ces commentaires interviennent après qu’il a été révélé que l’économie britannique avait connu une croissance plus rapide que prévu entre janvier et mars de cette année.

L’Office des statistiques nationales a déclaré qu’il estime désormais que le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,3 pour cent au cours des trois premiers mois de l’année, en hausse par rapport aux 0,1 pour cent précédemment estimés suite à la disponibilité des chiffres officiels révisés.

La révision place l’économie du pays devant l’Allemagne et la France en termes de performances post-pandémiques, mais derrière des alliés tels que les États-Unis, le Canada, le Japon et l’Italie.