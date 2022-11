Jeremy Hunt “envisage une augmentation de l’impôt sur les gains en capital” pour réparer un trou noir de 50 milliards de livres sterling

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Jeremy Hunt envisage d’augmenter l’impôt sur les gains en capital et de réduire considérablement l’abattement pour dividendes alors qu’il cherche à combler le gouffre de 50 milliards de livres sterling dans les finances du pays, selon des rapports.

À la suite du mini-budget désastreux qui a finalement vu Liz Truss devenir la première ministre britannique la plus courte, la chancelière a de nouveau averti jeudi qu’il y avait des « décisions difficiles » à venir alors que le gouvernement cherche à « rétablir la stabilité ».

S’exprimant après la plus forte hausse des taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre depuis les années 1980, M. Hunt a déclaré que les familles et les entreprises sont “au sommet de nos préoccupations” alors que lui et M. Sunak cherchent à combler le “trou noir fiscal massif” du Royaume-Uni avec des réductions de dépenses et hausses d’impôts.

Après avoir eu des entretiens avec George Osborne ces derniers jours alors qu’il se prépare à livrer sa déclaration d’automne très attendue dans quinze jours, le chancelier se demanderait s’il fallait imiter le premier budget de son prédécesseur de l’ère de l’austérité avec son propre raid sur les gains en capital.

Les réductions des allégements et abattements fiscaux sur les plus-values ​​sont les plus susceptibles d’être approuvées, mais les responsables du Trésor ont également mis sur la table une augmentation du taux global en raison de l’ampleur du déficit, de la Le télégraphe du jour signalé.

L’impôt sur les gains en capital s’applique aux bénéfices tirés de la vente d’actions, de biens personnels, d’actifs commerciaux et de propriétés qui ne sont pas votre domicile. Il devrait lever 15 milliards de livres sterling cette année d’imposition, soit environ 1,5% de l’apport total du Trésor.

Mais précédent rechercher a suggéré que l’aligner sur les impôts sur le revenu – qui sont nettement plus élevés – pourrait entraîner un flux supplémentaire de 16 milliards de livres sterling vers le Trésor.

Les modifications de l’impôt sur les gains en capital semblent être l’une des voies préférées de l’électorat pour que M. Hunt s’attaque au déficit, le sondage YouGov de cette semaine concluant qu’il fait partie des impôts que les électeurs aimeraient voir augmenter, derrière l’impôt sur les sociétés et le revenu le plus élevé. taux d’imposition.

Avec le Financial Times et Bloombergle journal a également rapporté que M. Hunt envisageait de réduire de moitié ou même de supprimer complètement l’abattement de dividende en actions exonéré d’impôt de 2 000 £, ce dernier pouvant potentiellement rapporter 1 milliard de £.

La société de gestion de patrimoine Quilter a déclaré au journal que la suppression de l’allocation de dividendes verrait les personnes au taux de base (8,75%) taxées de 175 £ supplémentaires sur leurs dividendes, tandis que d’autres au taux plus élevé de 33,75% paieraient 675 £ et ceux sur le taux supplémentaire de 39,35 % paierait 787 £.

M. Hunt a demandé aux responsables d’envisager d’augmenter chaque tranche d’imposition des dividendes de 1,25 point de pourcentage – une semaine après qu’un rapport du groupe de réflexion de l’Institut de recherche sur les politiques publiques (IPPR) a suggéré que l’aligner sur l’impôt sur le revenu pourrait rapporter 6 milliards de livres sterling.

George Dibb de l’IPPR a dit au Télégraphe que si “les rumeurs selon lesquelles le gouvernement va supprimer l’abattement fiscal pour les dividendes sont les bienvenues”, le Trésor “devrait aller plus loin et commencer à imposer les dividendes au même taux que l’impôt sur le revenu”.

“Non seulement cela permettrait de lever des milliards supplémentaires pour aider à soutenir les ménages et les entreprises, mais cela mettrait également fin à l’injustice selon laquelle les travailleurs paient un impôt plus élevé sur leur revenu que les actionnaires”, a-t-il déclaré.

Cependant, Craig Beaumont de la Fédération des petites entreprises a déclaré : « La hausse telle qu’évoquée est un autre facteur dissuasif pour devenir entrepreneur », ajoutant : « La reprise économique dépendra de l’esprit d’entreprise. Décourager ce groupe d’une autre manière serait une décision à courte vue de la part du nouveau chancelier, lui-même un ancien entrepreneur.

Parallèlement aux modifications apportées au régime d’imposition des plus-values, l’effet combiné des changements pourrait atteindre les “faibles milliards de livres”, ont déclaré des initiés du gouvernement au FT.

À la suite d’une réunion entre M. Hunt et M. Sunak lundi, un porte-parole du Trésor a déclaré que le couple avait convenu que “tout le monde devrait contribuer plus d’impôts dans les années à venir”, et sur “le principe selon lequel ceux qui ont les épaules les plus larges devraient être invités à porter le plus lourd fardeau ».

Suite à la décision de la Banque d’Angleterre jeudi de relever les taux d’intérêt de 0,75 point, à 3 %, Le télégraphe a également signalé que le Trésor ne travaillait pas sur un plan pour aider les personnes confrontées à des défauts de paiement hypothécaires.

Entre-temps, Les temps et Reuter tous deux ont indiqué que M. Hunt envisageait un plan visant à étendre les impôts sur les bénéfices exceptionnels des sociétés pétrolières et gazières, le taux pouvant passer de 25 à 30 % jusqu’en 2028.

M. Hunt a déclaré que l’annonce de la Banque “allait être très difficile pour les familles avec des hypothèques dans tout le pays, pour les entreprises avec des prêts”, déclarant: “Mais il y a une crise économique mondiale, selon le Fonds monétaire international, un tiers de la population mondiale l’économie est maintenant en récession.

« La meilleure chose que le gouvernement puisse faire si nous voulons réduire ces hausses de taux d’intérêt est de montrer que nous réduisons notre dette. Les familles à travers le pays doivent équilibrer leurs comptes à la maison et nous devons faire de même en tant que gouvernement. »